Estas botas negras clásicas serán tu mejor inversión para elevar cualquier look este otoño

Seguro que has oído hablar en más de una ocasión de la importancia de tener un armario cápsula, pues bien, hoy te venimos a hablar del zapatero cápsula, y ese calzado de otoño-invierno que todas deberíamos tener, hablamos ni más ni menos que de las botas negras, un clásico que siempre funciona y al que todas las expertas en moda acuden cuando llega el frío. Como ya te comentamos hace unas semanas, las botas de caña alta son una de las tendencias en calzado más potentes esta temporada, y es que seamos sinceras, no hay outfit que unas botas negras de caña alta no puedan arreglar, desde vestidos bohemios, pasando por vaqueros o faldas mini y podríamos seguir así un buen rato.

Este otoño las botas negras se llevan de ante o de piel, pero todas tienen algo en común, la comodidad, como verás ganan en altura, ya que entre más altas mejor, pero pierden en tacón, algo con lo que nuestros pies no podrían estar más felices. Ahora que ya sabes cuál será la inversión más inteligente este otoño para transformar hasta los estilismos más básicos, te contamos cuáles están en nuestro radar. He aquí las 7 botas negras clásicas en las que necesitas invertir este otoño.

Bota tacón serraje, de Massimo Dutti (179 euros)

No podíamos inaugurar esta lista de otra manera, si algo está claro esta temporada es que el ante es el tejido por excelencia y por ello, unas botas negras en ante serán una opción de lo más chic de introducirlo en tu armario. Estas de Massimo Dutti con tacón kitten son una apuesta ganadora para combinar con vestidos y emular el estilo boho que tanto triunfa entre las expertas en moda.

Bota tacón serraje Massimo Dutti

Botas piel hebilla, de Mango (119,99 euros)

Planas, 100% piel y punta redonda: Un clásico que nunca falla. Lo que más nos gusta de este modelo de Mango es el detalle de la hebilla en la parte superior. Combínalas con un polo masculino y una falda mini de tablas para un look de lo más preppy.

Botas piel hebilla Mango

Bota caña alta, de Zara (55,95 euros)

Ya lo decíamos antes, este año las botas entre más altas mejor y estas de Zara son el ejemplo perfecto. Un comodín très chic para llevar en los días lluviosos de otoño con tu gabardina favorita y accesorios minimalistas.

Bota caña alta Zara

Botas de cuero serilda, de Geox (179,90 euros)

Si buscas un par de botas negras que además de ser sofisticadas y cómodas sean transpirables, necesitas estas de Geox en tu zapatero cápsula. Con tacón bajo y costuras al tono aportan un aire moderno que las convertirá en tu calzado fetiche de la temporada.

Botas serilda Geox

Bota hípica, de Massimo Dutti (179 euros)

No hay modelo más clásico y estiloso, que unas botas estilo hípica. Con su acabado de piel y suela plana son el epítome de la comodidad. Este modelo de Massimo Dutti tienen un detalle de apliques dorados que las hacen aún más elegantes y perfectas para combinar con tus estilismos más básicos cuando las temperaturas bajen.

Bota hípica Massimo Dutti

Bota gina negro, de mint&rose (259 euros)

Estas botas con sello 'made in spain', nos encantan por su porte elegante, y es que con sus costuras frontales y laterales al tono así como su puntera en punta y tacón fino se convertirán en tu aliado perfecto para dar ese toque de glamour a cualquier estilismo de oficina este otoño.

Bota gina negro mint&rose

Bota plana piel, de Zara (99,95 euros)

Por último, cerramos esta lista con un diseño de lo más sencillo, una inversión 10 para las chicas más clásicas y es que estas botas de Zara de piel te solucionarán todos tus estilismos desde hoy hasta marzo, lo que más nos gusta de ellas es su acabado en punta redonda, corre a por ellas, estamos seguras de que se agotarán más pronto que tarde.

Bota plana piel Zara

¿Ya sabes en qué botas negras invertirás este otoño?