Esta es la marca de yoga que ha entrado en el armario de Georgina Rodríguez que amarás hagas deporte o no

Georgina Rodríguez vuelve a su era más deportiva. Uno de los puntos fuertes del fondo de armario de la celebridad es la capacidad de versatilidad, así como la variedad de estilos, para adaptarse a una ocasión u otra. Ahora bien, confirmamos que siempre que Georgina Rodríguez nos muestra su look para ir a ver a jugar a Cristiano Ronaldo, nos acaba sorprendiendo con creces. Esta vez ha acudido al estadio para animar al jugador del Al Nassr en su empate contra el Al Hilal. No es que haya un código de vestimenta para convertirse en una espectadora más en un partido de fútbol, pero lo cierto es que le hemos visto con un sinfín de alternativas opuestas e inesperadas. Por un lado, la celebrity ha acabado luciendo los vestidos de efecto tipazo que nunca pasan de moda, como el famoso modelo de estampado floral que llevó para la eliminatoria de la selección portuguesa en la Eurocopa. Por otro lado, una de las alternativas más socorridas de Georgina Rodríguez son sus prendas de vestir en su faceta más deportiva. Eso sí, no hablamos del típico conjunto de chándal que nosotras utilizamos para los días tediosos o en los looks de aeropuerto. Nos referimos a los más deseados del street style que dan la sensación de que no han sido meditados previamente y obtienen un resultado desenfadado.

Georgina Rodríguez se ha unido al club de las amantes de la marca de yoga más famosa del mundo que ya llevan las celebridades estadounidenses, como Kendall Jenner, Hailey Bieber o Bella Hadid. Alo Yoga cuenta con un repertorio de ropa deportiva destinada a esta disciplina (como mallas ciclistas, sujetadores o leggings) con la tecnología más avanzada del mundo. En el caso de Georgina Rodríguez, ha optado por una gorra con visera y una chaqueta ajustada de lo más favorecedora en klein de la marca (a juego con uno de sus bolsos modelo Kelly de Hermès) combinada con un top básico por debajo, sus vaqueros pitillo favoritos y sin olvidarse de los pendientes joya más exclusivos para ofrecer un toque más glamuroso. Tenemos claro que la clave de estilo de Georgina Rodríguez se basa en combinar tanto piezas básicas de fondo de armario como más cercanas a la estética deportiva.

Georgina Rodríguez. @georginagio

Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las celebridades del team de Alo Yoga con un estilismo sport de lo más adecuado para la ocasión (pero, sin olvidarse del toque lujoso con los pendientes).