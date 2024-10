Hemos descubierto el vestido de efecto tipazo favorito de Georgina Rodríguez que nunca falla

Georgina Rodríguez nos acaba de mostrar el vestido todoterreno más versátil en la Semana de la Moda de Araba Saudí, celebrada desde este viernes 17 hasta el próximo 21 de octubre. La celebridad no ha dudado en disfrutar de una de las citas donde siempre nos impresiona con su estilismo de invitada, esta vez con una prenda que sienta bien tanto si tienes 30 como 50 años. Se trata de un vestido de corte midi súper ajustado en color nude (uno de los que más favorecen a Georgina Rodríguez), sin mangas, de cuello subido y repleto de frunces. No cabe duda de que estamos hablando de una prenda de vestir que no puede faltar en el fondo de armario de la pareja de Cristiano Ronaldo, puesto que es a la que más recurre en cualquier ocasión. Desde para asistir a un evento de este calibre como para ir a ver jugar al futbolista portugués, o, incluso, para volar en su avión privado. Esta vez, también ha vuelto a confiar en sus zapatos de tacón muy alto en la misma tonalidad, así como de la joyería de Messika. En cuanto al hairstyle, Georgina Rodríguez ha escogido un toque definitivo para convertir este estilismo de invitada en sofisticado, como es el favorecedor clean look, que marca sus facciones y crea un efecto lifting al rostro.

De la misma manera que Georgina Rodríguez no se pierde los desfiles de la Semana de la Moda de París o Milán, tampoco ha querido faltar a su cita con la Saudi Arabia Fashion Week. Se ha posicionado como una de las mujeres mejor vestidas en la front row de las firmas nupciales que han pasado por la pasarela con diseños espectaculares y de ensueño. Cabe mencionar que venimos de presenciar una serie de looksde invitada de Georgina Rodríguez de lo más exclusivos sobre la alfombra roja que son complicados de replicar por un precio asequible. No obstante, este vestido todoterreno y de efecto tipazo que ha elegido para esta velada, lo podemos encontrar en formatos similares en las marcas españolaslow cost, como Zara o Mango en distintos colores, escotes, largos o tejidos. Es un modelo sencillo que cuenta con tendencias que ahora mismo podemos encontrar en nuestras firmas de confianza, como la silueta ajustada, el toque de los fruncidos o el cuello subido.

Hasta el próximo lunes 21 de octubre estaremos atentas a los looksde Georgina Rodríguez para seguir cazando tendencias en su fondo de armario de gala.