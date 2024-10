Las últimas tendencias en calzado en Zara, Mango y Parfois que las mujeres 50+ están llevando a la oficina

La pregunta que más se repite en mi cabeza a lo largo de la semana es: ¿qué me pongo para la oficina? Si tú también estás en la misma situación, lo primero que debes saber es que este artículo te será más que útil para despejarte las ideas. Ahora bien, las pasarelas de los directores creativos nos han mostrado un sinfín de propuestas que estamos empezando a ver tanto dentro como fuera de la oficina, como son las bailarinas de terciopelo o los zapatos de tacón sensato. Porque en cada temporada tenemos una abundancia de propuestas de estampados que más llevaremos o los escotes más repetidos de los meses correspondientes, pero, esta vez, el calzado ha sido el claro protagonista de tanto los últimos lanzamientos de las marcas como en los temas de conversaciones de las editoras de moda 50+. Por lo tanto, nuestra redacción ha realizado una investigación profunda de las tendencias en calzado de otoño, así como de los modelos que más se están vendiendo en las firmas low cost (como Zara, Mango o Parfois). Por lo que, sentimos decirte (o no) que no te quedan excusas para encontrar las botas, las bailarinas o los mocasines perfectos para tus looksde oficina.

Una de las tendencias en calzado que más están llevando las mujeres 50+ en otoño (y que ha sido derivada del verano) son las bailarinas en todas sus versiones. Desde con estampado animal hasta de efecto terciopelo, pasando por el decorativo de las tachuelas. Además de ser una alternativa de lo más ultracómoda, también es ponible con un sinfín de propuestas estilísticas. Es más, nos permite jugar con ella en nuestros estilismos, combinándolas con calcetines de canalé, lana o al estilo más coqueto. Le siguen los mocasines, un calzado socorrido que podemos compartir con nuestra madre, hermana, tía o pareja (si es que utilizáis el mismo número). Estamos llevando tanto el modelo más tradicional como el más renovado con múltiples hebillas, flecos, tacón o plataforma. Asimismo, las botas de caña alta también son un imprescindible cuando mencionamos tendencias en calzado, tanto con tacón alto, de aguja, totalmente planas o de estampado animal. Y, para las más atrevidas y acostumbradas a las alturas, los zapatos de tacón sensato son un acierto asegurado para elevar todos los estilismosde oficina, así como para también estilizar nuestras piernas. A continuación, hemos seleccionado 12 calzados de Zara, Mango y Parfois que te facilitarán todas las mañanas al hacerte la temible pregunta.

Botas de caña alta con hebilla, de Zara (169 euros)

Bailarinas con tachuelas, de Zara (40 euros)

Botín de estampado animal, de Zara (30 euros)

Bailarinas de serraje, de Zara (40 euros)

Zapatos de tacón sensato, de Mango (40 euros)

Mocasines de doble hebilla, de Mango (90 euros)

Zapatos de tacón sensato con tachuelas, de Mango (46 euros)

Mocasines clásicos, de Mango (70 euros)

Bailarinas de estampado animal, de Parfois (46 euros)

Bailarinas de terciopelo, de Parfois (30 euros)

Botas de caña alta planas, de Parfois (60 euros)

Náuticos de efecto ante, de Parfois (50 euros)

Si estás renovando tu fondo de armario de otoño y no sabes con qué calzado quedarte, resuélvete las dudas con las tendencias que acabamos de ver sobre la pasarela y que las marcas de moda ya están lanzando.