La camiseta con el mensaje más polémico de Irene Montero en su despedida del ministerio de Igualdad

De los pañuelos palestinos, al "confía, coño". Lo que está claro es que los looks de Irene Montero no pasan desapercibidos, y esta vez no podían ser menos en su berrinche con Pedro Sánchez por echarla del Ministerio de Igualdad. No deja de hacer amigos el presidente, no. Durante el traspaso de la cartera de Igualdad, Irene Montero, ministra de Igualdad en la anterior legislatura, no ha dudado en atacar directa y frontalmente a Pedro Sánchez , presidente del Gobierno, por su salida del Ejecutivo. Dirigiéndose a Ione Belarra, la hasta ahora ministra de Derechos Sociales, y con el semblante muy serio, Montero ha aseverado: “Ministra Belarra, Sánchez nos echa del Gobierno por hacer lo que dijimos que íbamos a hacer: poner las instituciones al servicio del avance del feminismo. Pero la esperanza es aún más fuerte que antes, la lucha feminista continúa con todas sus fuerzas”. Y ahí es donde hemos podido ver a Irene Montero con esta camiseta blanca con el mensaje de "coño, confía".

Siempre lo decimos, la ropa habla, y en este caso no ha hecho falta ni que Irene Montero abriera la boca para saber que se iba matando. Porque en política el discurso también está en el look. Montero ha llevado una camiseta blanca sin mangas en la que se podía leer la frase "Confía coño", bordada en el pecho, en el mismo tono blanco. Una camiseta de la marca 'Confía, coño', que además ahora mismo la hemos encontrado rebajada en su página web.

Una camiseta con mensaje que Irene Montero ha combinado con un traje de Hoss Intropia de chaleco y pantalón anchos con estampado de cuadros en un color violeta muy feminista.