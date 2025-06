Cari Lapique tiene el uniforme de verano de las mujeres más elegantes de Madrid: vestido camisero + alpargatas de cuña alta

Si hay un calzado que se lleva la palma como el más cómodo, estiloso y favorecedor de la temporada primavera-verano, ese sería sin duda las alpargatas con cuña, las mujeres +50 más elegantes lo saben y ya las estamos empezando a ver estrenando nuevos diseños 'made in Spain' o recuperando sus modelos favoritos de años anteriores. Este zapato clásico, artesanal y versátil ha dejado de ser exclusivo de los look, como ha dejado claro Cari Lapique con este look para un evento en Madrid junto a Isabelle Junot.

No hay verano sin vestido camisero. Independientemente de los dictados de pasarelas y firmas, el vestido camisero se ha consagrado como un básico de armario irrenunciable desde comienzos de la primavera hasta bien entrado el otoño. Aunque este año su paso sobre las pasarelas ha sido discreto, ha estado presente en las firmas clave que definen las tendencias de esta temporada y, además, lo ha hecho de formas muy diferentes y combinándose de maneras casi antagónicas. Un estilismo con el que Cari Lapique ha triunfado a sus 72 años con este estilismo en una tarde en Madrid.

El look de Cari Lapique con alpargatas de cuña

No es casualidad que editoras de moda, estilistas y expertas de estilo pasados los 50 coincidan en su efectividad: alargan la pierna, estilizan la silueta, y combinan con absolutamente todo, desde vestidos fluidos hasta pantalones capri o faldas midi. Y lo mejor, son cómodas. Perfectas para esas jornadas infinitas en las que no quieres renunciar ni a un centímetro de altura ni a un ápice de estilo. Y este look de Cari Lapique nos ha dejado claro que no hay uniforme de verano más elegante y cómodo que este.

El look de Cari Lapique. @isabellejunot

El. vestido camisero es perfecto para llevarse en looks de oficina, pero también capaz de conformar el look de invitada perfecta o de brillar con luz propia en las noches de verano más elegantes. Práctico como ninguno, y elegante y distinguido.