Los vestidos más bonitos para ir a la oficina este mayo están en Sfera y Mango

A estas alturas del año no hay nada que nos apetezca más que empezar a llevar vestidos vaporosos y más veraniegos a trabajar, aunque las mañanas sigan estando un poco frescas nada que una blazer o gabardina no solucione. Y es que si eres de las que durante el otoño-invierno prefiere ir a la oficina con pantalones que vestidos, te interesa saber que hemos echado un vistazo a los catálogos virtuales de tiendas como Sfera y Mango y solo te diremos que no vas a poder elegir solo un vestido para renovar tu colección, espera y verás.

Estamos seguras de que más de un día te has puesto frente el armario con la omnipresente pregunta de ¿qué me pongo?, ¿cómo lo combino para conseguir un resultado sofisticado a la vez que profesional?, pues para esas ocasiones en las que el tiempo apremia y necesitas un look apropiado para el ámbito laboral sin perder un ápice de estilo, los vestidos son tu mejor aliado, y si son tan bonitos como los que hemos seleccionado a continuación, mejor que mejor.

Los vestidos más ideales para llevar a la oficina de lunes a viernes

Con estampados de flores, de estilo camisero, en lino, las opciones son incontables, lo que sí tienen en común estos 10 vestidos de primavera es que se convertirán en tu salvavidas fashion para convertirte en la mejor vestida en el trabajo. Solo necesitas unas bailarinas o zapatillas para darle ese aire coquette o casual dependiendo de tu estilo y ambiente laboral. Aquí están nuestros vestidos favoritos de Sfera y Mango que querrás llevar sin parar los próximos días.

Vestido estampado maxi, de Sfera (59,99 euros)

Vestido estampado maxi. Sfera

Diseño maxi de manga corta abullonada en colores pastel como rosas, verdes y amarillos. Presenta un caída fluida y estampado floral.

Vestido bordado patch, de Sfera (49,99 euros)

Vestido bordado patch. Sfera

Vestido de manga larga y corte largo confeccionado en algodón 100%. Diseñado en color crudo con detalles bordados en teja, rojo y coral pastel.

Vestido bordados, de Sfera (39,99 euros)

Vestido bordados. Sfera

Diseño de corte fluido y manga corta en color amarillo pastel. Cuenta con unos delicados bordados tanto en el escote como el bajo.

Vestido midi paneles, de Sfera (rebajado a 18,15 euros)

Vestido midi paneles. Sfera

Vestido con cuello en v de corte maxi y manga 3/4. Diseñado en color azul añil y detalles de paneles en el cuerpo.

Vestido camisero schiffly, de Sfera (29,99 euros)

Vestido camisero schiffly. Sfera

Diseño estilo camisero en verde pistacho, manga con detalles troquelados así como en el escote en pico y bajo.

Vestido lino cinturón, de Mango (59,99 euros)

Vestido lino cinturón. Mango

Vestido de corte evasé sin mangas y largo midi. Confeccionado en 100% lino y disponible en color marrón chocolate.

Vestido camisero estampado cinturón, de Mango (29,99 euros)

Vestido camisero estampado cinturón. Mango

Diseño de estilo camisero y corte recto con cinturón lazo a tono. Se presenta con un fondo en color beige y estampado azul.

Vestido midi lyocell cuello pico, de Mango (39,99 euros)

Vestido midi lyocell cuello pico. Mango

Vestido con aires denim, corte midi y diseño evasé. Diseñado en color azul claro con un favorecedor escote en pico.

Vestido evasé tejido combinado, de Mango (25,99 euros)

Vestido evasé tejido combinado. Mango

Diseño en color khaki, se presenta en una combinación de top sin mangas y una falda de estilo evasé con fruncido a la altura de la cintura.

Vestido midi evasé, de Mango (49,99 euros)

Vestido midi evasé. Mango

Diseño midi sin mangas y cuello caja, en color azul. Presenta un corte evasé y detalles fruncidos en los laterales acompañados de bolsillos.

Con estos vestidos de Sfera y Mango ya tienes tus próximos estilismos de oficina resueltos y si te los quieres llevar de afterwork también les damos nuestro aprobado.