Carmen Lomana adora tanto irse de compras como sus sandalias doradas de tacón sensato favoritas del verano

Carmen Lomanaadora tanto irse de compras como sus sandalias doradas de la firma española que también ama la Reina Letizia. Porque aunque volvamos a tener nuevas imágenes este lunes de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, también Carmen Lomana nos acaba de dejar un maravilloso estilismo de los suyos con sus sandalias doradas favoritas de la misma marca que estrenó hace una semana la Reina Letizia en Zaragoza. Y además, Carmen Lomana las ha combinado con un vestido de Rixo estampado a todo color y con un vuelo maravilloso. Demostrando que no hay edad para atreverse con los estampados más originales en tus vestidos de verano. Porque para nosotras hablar de zapatos siempre es una gran noticia, por algo somos las Carrie Bradshaw aquí tecleando en Madrid mientras el resto estáis es la piscina o en la playa. Pero es que la ocasión se lo merece, porque en el cielo de las sandalias seguro que se encuentran estas sandalias doradas de tacón sensato que ha rescatado de su armario nuestra querida Carmen Lomana para maravillarnos con un look de lo más tendencia para este verano 2023.

Las sandalias doradas de tacón sensato de Carmen Lomana, son de firma española y de una de nuestras favoritas. Estamos hablando de Isabel Abdo y como dice la misma Lomana en su publicación de Instagram, no hay nada que substituya sus sandalias doradas y por eso no se las quita en todo el verano. Isabel Abdo, la firma de zapatos que ayer lució la la Reina Letizia en Zaragoza, añadiendo un nuevo modelo de tacón sensato de esta etiqueta española a su zapatero. Porque son cómodos, elegantes y perfectos para todos nuestros looks diarios como acaban de demostrar Carmen Lomana y la Reina Letizia.

Easy mule gold, de Isabel Abdo (210 euros)

Easy mule gold. Isabel Abdo

Unas mule que Carmen Lomana ha combinado con un vestido estampado y un maxi bolso acolchado de YSL.