De Alejandra Onieva a Vicky Martín Berrocal, estos son los looks de la preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el Ritz

Oficialmente ha empezado la cuenta atrás para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, y es que a poco menos de 24 horas para que se celebre la gran boda del año, los novios ya están celebrando la preboda en el Hotel Ritz de Madrid rodeado de familiares y amigos. La preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en este lujoso hotel de la capital constará de un simple cocktail informal con un toque muy andaluz, un grupo sevillano interpretará cuatro temas especiales elegidos por los prometidos con sumo cuidado. Concretamente, Así es la vida señalaba estos temas: ‘De Triana a Nueva York’, de Manuel Linares; ‘Vivir sin aire’, de Maná; ‘A mi manera’ y ‘Pídeme’, de Raya Real. Y según ha desvelado Julio José en el programa de 'Ahora Sonsoles' esta misma tarde, también se espera que él cante. El que ya está confirmado que no asistirá a la boda es Enrique Iglesias. Pero nosotras nos quedamos con los looks de las invitadas a esta preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, entre ellas la hermana del novio, Alejandra Onieva o Vicky Martín Berrocalque no se han querido perder esta celebración previa.

El 'dress code' tenía que ser de cóctel y Tamara e Íñigo recomiendan a los invitados que vienen de fuera que se hospeden en el mismo hotel. Así que de momento, los estilismos que estamos viendo se ciñe a la petición expresa de Tamara Falcó que quiere ser la que deslumbre en esta noche tan especial para ella.

Alejandra Onieva con blusa satinada de escote cruzado y y falda negra

Alejandra Onieva a su llegada a la preboda. GTRES

Vicky Martín Berrocal con un look muy torero de Victoria con pantalón de tiro alto, crop top, y blazer con hombreras de flores

Vicky Martín Berrocal con look de su marca. @vickymartinberrocal

Juan Avellaneda con traje azul marino de su firma

El padre de Íñigo Onieva y su esposa con vestido satinado lila estampado

El padre de Íñigo Onieva con su esposa. GTRES

Álvaro Castillo y Cristina Fernández con vestido vaporoso blanco con bajo con volante

Álvaro y Cristina. GTRES

*Noticia en constante actualización