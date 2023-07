¡Alerta rubias! Carmen Lomana rejuvenece su melena con el cambio de look más luminoso antes de las vacaciones

Carmen Lomana ya está preparada para sus vacaciones de verano. Y no lo decimos nosotras, lo dice ella que se ha ido hasta Barcelona para poner a punto su melena para brillar este verano en Marbella. Y para su nuevo cambio de look ha escogido su salón de confianza en Barcelona, Anara by Ana Lérida. Carmen Lomana ha querido realzar su rostro con tonos llenos de luz y Ana Lérida, la prestigiosa colorista, le ha aconsejado las mechas French Balayage Vanilla Crème. Esta versión de la técnica francesa tan aclamada, consiste en aclarar suavemente el color del cabello desde el medio a las puntas, sin tocar la raíz. Gracias a esto, son unas mechas fáciles de mantener y, en el tono vanilla crème, son una apuesta segura para aportar luminosidad y calidez al cabello. Y como vemos, además, Carmen Lomana se ha retocado el corte y se lo ha peinado con unas ondas desechas que no nos pueden gustar más y sentarle mejor. Un beauty look que rejuvenece a cualquier edad.

¿Conoces las French Balayage Vanilla Crème de Carmen Lomana? Pues según nos explican desde el salón de confianza de la socialite, son las mechas más trendy del momento y ya son muchos rostros los que han querido unirse a esta tendencia que ilumina el rostro y aporta vitalidad a la melena. Y no solo Carmen Lomana, también Alejandra Prat, Belen Hostalet o Melissa Jiménez que también han visitado Anara by Ana Lérida para probar esta técnica en sus perfectas melenas.

Carmen Lomana con su nuevo cambio de look. Anara by Ana Lérida

Porque da igual que sea un vestido, unas sandalias o un nuevo color de pelo, Carmen Lomana siempre marca tendencia y nos inspira para nuestros estilismos a cualquier edad. Porque ella es elegancia eterna.