Carmen Lomana se ha ido a Valencia con la eterna camiseta de rayas que siempre es elegante

Carmen Lomana se ha ido este viernes a Valencia, más concretamente a Benetússer, uno de los municipios más afectados por la DANA para apadrinar un comercio seguir ayudando. "Ahora que parece que todo el mundo se haya olvidado, y siguen muy desolados", ha dicho la socialite en su cuenta de Instagram, y nosotras solo podemos aplaudirla y fijarnos en su look, porque vaya donde vaya, ella derrocha elegancia. Porque si hay una prenda parisina, y elegante, que sale cada invierno del armario de las mujeres que más saben de moda, es la camiseta de rayas.

Carmen Lomana desde hace años se ha convertido en todo un icono de estilo y sofisticación que la distingue en el mundo de la moda. Su sentido innato de la elegancia la ha posicionado como una referencia para muchas 'fashionistas'. Si juntamos a Carmen Lomana con la elegancia de las mujeres francesas, solo puede salir un estilismo perfecto para el día a día como este. Y es que Carmen Lomana nos acaba de robar el corazón con el estilismo que ha elegido para viajar hasta Valencia. Porque no hay nada que nos guste más en invierno que una camiseta de rayas, de los creadores de la camiseta de rayas perfecta. No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Y más si esa camiseta de rayas como esta de Carmen Lomana.

El look de Carmen Lomana. @carmen_lomana

Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme. Y Carmen Lomana lo ha combinado con una blazer negra y flor blanca.