Carmen Lomana es toda la elegancia que pedimos con los pantalones que más estilizan con capa cortita

Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana, y mientras nosotras seguimos obsesionadas con los looks de Isabel Díaz Ayuso esta semana o con los de la Feria de Abril, ha llegado Carmen Lomana y nos ha enamorado con este look con pantalones de campana en negro de lo más estilizadoras y una capita corta que aún alarga visualmente más la figura. Porque si hace unos días nos conquistaba con un vestido midi rosa chicle con ganchillo que estrenó para ir de colaboradora a 'Espejo Público' de Antena 3, ahora lo hace con este look desde Galicia. Un vestido de esos que puedes llevar al trabajo tengas 30 o 70 años como Carmen y que es un sueño de primavera para llevar con sus sandalias doradas favoritas. Un vestido midi de ganchillo de una firma de Londres para acudir a trabajar a Espejo Público de Antena. Claro está que ya tenemos puesta la televisión mientras escribimos para no perdernos la intervención de nuestra querida Carmen. Y es que no se puede tener más estilo, elegancia y clase que ella, siempre descubriendo nuevas firmas para ir a la última. Y como no, Carmen Lomana como buena ‘insider de moda’ ya la luce por las calles de Madrid o de Galicia.

Un estilismos de Carmen Lomana de esos que es perfecto para las mujeres 50+ como Carmen, porque es elegante, estiliza y es todo lo que le podemos pedir a estos días de primavera más frescos con la DANA que ha entrado en España mientras seguimos dando vueltas a los looks de la boda de Joaquín Torres y Raúl Prieto en Sevilla, o de los estilismos de Tamara Falcó e Isabel Preysler como invitadas perfectas.

Un estilismo de Carmen Lomana con pantalones negro de campana, capa cortita de 'efecto estilizador' y unos tacones negros que son siempre elegantes como ella.