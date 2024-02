De Carmen Lomana a Mariló Montero, los mejores looks de la fiesta de inicio de MBFWM

No hay famosas que se haya querido perder el inicio de MBFWM, y para ello han sacado de su armario sus mejores galas para homenajear a la moda. La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) ha dado su pistoletazo de salida y celebró anoche el comienzo de esta semana en la que Madrid se convierte en el epicentro del mundo de la moda con una exclusiva fiesta en el salón de baile del Teatro Real que ha recibido más de 300 invitados. Entre ellas, Carmen Lomana derrochando estilo, o Mariló Montero, lo que está claro es que nadie se ha querido perder el inicio de los desfiles en Ifema. No obstante, el calendario de desfiles no comenzará hasta esta mañana, de la mano de Pedro del Hierro y ante la presencia de Tamara Falcó que volverá a presentar algunas prendas de su nueva colección.

Una MBFWM que arranca casi a la vez que la New York Fashion Week y que después de unos días de desfiles en la ciudad con Madrid es Moda, ahora es el turno de los desfiles en Ifema, en el que además de ver las próximas colecciones de la moda españolas, no faltaran en el front row nuestras celebrities e influencers, para apoyar la moda de nuestro país. ¿Quién ha sido la mejor vestida de esta fiesta en el Teatro Real? Aquí van nuestras favoritas.

Mariló Montero con camisa blanca de cuello italiano y gran falda de volumen negra con cintura ajustada

Mariló Montero. Gtres

Carmen Lomana con un vestido de Valentino negro midi con escote 'off-shoulder' y falda acampanada de volumen de estilo New Look

Carmen Lomana. Gtres

La influencer Natalia Cebrián con un vestido de Coosy

Natalia Cebrián. Gtres

Eugenia Osborne con traje bicolor de Nicolás Montenegro

Eugenia Osborne. Gtres

Helen Lindes con un total look animal print de lo más tendencia

Helen Lindes. Gtres

Lulu Figueroa Domecq con mini vestido negro de mangas abullonadas de Encinar

Lulu Figueroa Domecq. Gtres

Lourdes Montes con mini vestido con lentejuelas

Lourdes Montes. Gtres

Y ahora sí, con esto arranca MBFW con todas las novedades en el mundo de la moda que arrancara esta mañana con el desfile de Pedro del Hierro, y todas las celebrities que no querrán perderse el front row estos días de moda en Madrid.