Los vaqueros anchos (y muy rotos) de Mariló Montero son los que las mujeres de 50 años llevan de concierto

Mariló Montero, como Victoria Federica, no se ha querido perder la primera noche de 'Christmas by Starlite' en Madrid para disfrutar del concierto del mítico Rod Stewart. Pero obviamente, nosotras nos hemos fijado en el outfit de concierto de la periodista, que este sí que nos ha gustado. Porque ha dejado claro que los vaqueros rotos, sí esos que odian madre y abuelas, también se pueden llevar a los 58 años con máximo estilo. Y para muestra, un botón. Hoy son estos vaqueros con rotos que aún no sabemos de dónde son pero que nos han robado a todas el corazón. Mariló Montero lo tiene claro y nosotras también, en invierno los jeans se llevan siguiendo las tendencias, anchos y con maxi rotos. Sí, esos vaqueros que odian nuestras madres y nuestras abuelas y cuando nos los ven puestos nos dicen que nos han estafado pagando por un pantalón con agujeros o nos los quieren coser. Pero a nosotras nos encantan.

Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros rotos, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda, y Mariló Montero nos lo ha dejado claro con este lookazo para irse de concierto a IFEMA en Madrid. Pero no solo ella, en esta primera noche de Starlite en Madrid también hemos visto a Lydia Bosch, Mar Flores o Victoria Federica disfrutar de Rod Stewart en este festival de lo más navideño.

Mariló Montero con look rockero. Gtres

Unos jeans que Mariló Montero ha combinado con un top de estilo lencero de terciopelo y una chaqueta de tweed negra, mini bolso cinturón y botines negros.