Carmen Lomana nos da una lección de elegancia y saber estar con botas altas y cárdigan blanco con maxi lazo

Carmen Lomana es pura inspiración para muchas mujeres de 50+ que buscan en ella una referencia a la hora de vestir, pues aspiran a encontrar ese estilo tan equilibrado entre la elegancia y las prendas en tendencias. La celebritie, que tiene una forma de vestir muy clásica, sofisticada y atemporal, incluye prendas o accesorios en tendencia como buena amante de la moda que es. En numerosas ocasiones hemos visto a la celebritie lucir prendas muy sofisticadas de grandes firmas de moda, como por ejemplo el 'total look' de Dior compuesto por falda midi de tul y chaqueta blanca ajustada que Carmen Lomana lucía para la grabación de la Exposición de 'La moda en Casa de Alba', una comisariada por Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la Pera. Ella no se quiere perder ningún evento y, como era de esperar, acude a todas aquellas ocasiones en las que su presencia no pasará desapercibida. Por ejemplo, el vestido verde que Carmen Lomana lucía para unos premios, un modelo que puede ser usado para un sinfín de ocasiones, como por ejemplo como look de invitada, ya que es un vestido de gran caída y en un tono muy favorecedor de cara a eventos de primavera y verano.

No es la primera vez que la celebritie apuesta por el 'total white', es decir, prendas en color blanco, pues esta Nochebuena posaba muy feliz junto a sus amigos con un vestido satinado blanco que Carmen Lomana acompañaba con unos tacones dorados y un cárdigan de punto fino también en blanco, creando un look muy versátil, elegante y sofisticado de cara a eventos en estas fechas, como era el caso de esa noche tan especial. Sin embargo, en el día de hoy, un día muy ajetreado de recados y comidas de Navidad, Carmen Lomana se decantaba por prendas de la casa Chanel, un vestido blanco con detalle en el cuello con un maxi lazo, una chaqueta por encima de las rodillas en tejido tweed y, como toque final, unas joyas de perlas. Para culminar con el look, la celebritie apsotaba por unas maxi botas de ante beige claro, una apuesta segura que todas las amantes de la moda tienen en su armario. Sin más, Carmen Lomana nos ha conquistado con este espectacular look.

Carmen Lomana es pura inspiración con este look tan favorecedor perfecto para estas fechas.