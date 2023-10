Carmen Lomana apuesta por falda midi de tul y chaqueta ajustada de Dior para una ocasión especial

Carmen Lomana nos ha dado una lección de estilismo una vez más, y es que, si bien hace unos días nos conquistaba con un 'total look' en negro de Dior compuesto por pantalones de pinza y chaqueta ajustada, Carmen Lomana combinaba su 'total black' con unos stilettos negros y blancos de cuadros, así como un bolso básico del mismo tono y, como toque final y joya de la corona, un collar de perlas. Para el día de ayer, la grabación de la Exposición de 'La moda en la Casa de Alba' en el Palacio de Liria, Carmen Lomana apostaba, de nuevo, por un look de la firma Dior compuesto por una falda midi de tul en tono gris azulado, una chaqueta blanca muy ajustada y, como toque final, unos stilettos también de la firma en negro. En cuanto a los accesorios, la celebritie apuesta por un mini bolso negro con motivos en relieve, un anillo negro XL y su tan aclamado e icónico collar de perlas. No es la primera vez que vemos a la celebritie con faldas midi, y es que ella es una gran amante de este corte en cuanto a falda se refiere, ya que, además de estilizar la figura, es un corte apropiado para ocasiones especiales y convierte un look en uno mucho más elegante y sofisticado.

Carmen Lomana tiene un estilo muy elegante, glamuroso y muy sencillo, apostando por prendas de fondo de armario que configuran el 'armario cápsula' que todas debemos tener en nuestro armario. Hablando de prendas de corte midi, hace unos días descubríamos a la celebritie lucir uno modelo vintage de Oscar de la Renta, un vestido midi con pedrería que Carmen Lomana combinaba con una chaqueta muy ajustada azul marino y sandalias de tacón muy altos. Este look es muy acertado para ocasiones especiales, como fue ese día, la inauguración de la Exposición de la Casa de Alba, comisariada por Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la Pera. Con todos estos looks de Carmen Lomana, hemos detectado que es una gran amante de las chaquetas ajustadas cuando llega el entretiempo, ya que elevan el look y protegen del frío propio de esta temporada. Para el día de ayer, ella apostaba por una chaqueta blanca muy ajustada que combinaba con falda de tul gris azulada. Sin lugar a dudas, Carmen Lomana derrochaba estilo, glamour y sofisticación en este día tan especial.

Un look muy acertado para ocasiones especiales como eventos de alta sociedad.