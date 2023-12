De Carmen Lomana a Paula Echevarría, un repaso de los looks más rompedores (y navideños) de la segunda noche de conciertos 'Christmas by Starlite'

'Christmas by Starlite' lo ha vuelto a hacer. Ha llenado el pabellón número 12 de IFEMA con un áurea mágica que enfunda este festival boutique con conciertos únicos de cantantes internacionales. Como era de esperar, nuestras celebrities e influencers más icónica de nuestro país no han querido perderse este acontecimiento anual. Si bien el jueves, primer día de 'Christmas by Starlite' ya vimos a Victoria Federica en la edición navideña de Starlite en Madrid, apostando por un look de lo más sencillo y cómodo compuesto por pantalones vaqueros y sudadera muy cortita en gris marengo, en el día de ayer, viernes 15 de diciembre, asistieron muchos rostros conocidos del panorama español como Paula Echevarría junto a Miguel Torres, Carmen Lomana, Laura Escanes o Mar Flores, quienes no quisieron perderse a Sting, músico británico cantante del icónico grupo musical The Police. Para esta ocasión tan especial, nuestras influencers y celebrities favoritas se han vestido acorde a las fechas, apostando por prendas en tendencia y muy elegantes que no han pasado desapercibidas. Desde vestidos de lentejuelas y prendas plateadas hasta el clásico (y básico) 'total black', es decir, ropa en color negro.

¿Qué prendas han llevado para 'Christmas by Starlite' los rostros más conocidos de nuestro país? Por un lado, estaría Carmen Lomana, la clara ganadora. Ella se ha decantado por un conjunto marrón con brillos de pantalón y top con detalles en las manga y en los bajos del mismo de plumas. Para el calzado, la celebritie apostaba por stilettos beiges. Laura Escanes, en cambio, lucía prendas muy en tendencia actualmente como son los pantalones plateados y las chaquetas de cuero, creando un look muy cómodo y casual perfecto para disfrutar de la noche. Sin embargo, fueron dos celebrities quienes se decantaron por el clásico 'total black', una apuesta siempre segura y elegante. Por un lado, Paula Echevarría con un conjunto de pantalón y chaqueta ajustada que combinó con un top de palabra de honor y, por otro, Mar Flores con pantalones efecto piel y chaqueta oversize con top de encaje. Sin lugar a dudas, se trata de looks muy acordes a las fechas en las que estamos que nos pueden inspirar a la hora de crear nuestros propios looks esta Navidad 2023.

Carmen Lomana

Carmen Lomana Starlite

Laura Escanes

Laura Escanes Starlite

Mar Flores

Mar Flores Starlite

Paula Echevarría

Paula Echevarría GTRES

Estos son algunos de los estilismos más navideños y elegantes entre los que coger inspiración a la hora de crear nuestros estilismos esta Navidad.