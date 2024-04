El vestido español de Carmen Lomana es toda la inspiración que necesitamos para ser la más elegante de la Feria de Abril

Se nos acaban los adjetivos con Carmen Lomana, porque ella es elegancia y estilo en estado puro, pero es que con estas fotografías de su Semana Santa en Marbella se ha pasado el juego de la moda, y de ser lo más diva posible. ¿Puede estar más guapa y estilosa? Ya os digo yo que no. Y es que Carmen Lomana nos ha dejado estas preciosas fotografías de sus días en la Costa del Sol con un vestido de IQ Collection que es toda la inspiración que necesitan las mujeres más elegantes para la Feria de Abril 2024 de la que solo quedan 10 días. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas. Una maravilloso vestido de la primavera pasada de IQ Collection que a Carmen Lomana le sienta que ni hecho a medida. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Ya nos lo dijo Inés en una entrevista a La Razón, "una mujer IQ es trabajadora, con personalidad y estilo propio", o lo que es lo mismo, unas palabras que definen a la perfección todo lo que es Carmen Lomana.

Tal es el éxito de IQ Collection entre nuestras celebrities que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Una colección tributo a Antonio Machado y como homenaje a esta inspiración la marca presentó en un desfile en la casa natal del poeta, el Palacio de las Dueñas en Sevilla. Los diseños de la colección Machado estaban basados en tejidos de algodón, linos rústicos y rafias de seda. Los estampados con su toque étnico, los colores y estructuras se han fusionado en esta colección creando una mezcla única. La seña de identidad de IQ Collection se mantiene con estructuras arquitectónicas, cortes muy definidos y acento en los hombros. Un vestido que Carmen Lomana ha sacado del armario para aprovechar el único día de sol de la Semana Santa en Marbella.

Vestido cuadros. IQ Collection

Porque Carmen Lomana es toda la elegancia y el glamour que le podemos pedir a la Feria de Abril 2024 si no vamos vestidas de flamenca, y un vestido de IQ Collection siempre es una buena elección para ello. Y aunque el suyo sea del año pasado, la buena noticia es que la firma acaba de sacar una colección pensando en estos próximos días en Sevilla. La firma española acaba de lanzar un adelanto de su colección de verano “Isola” con looks perfectos para triunfar en los días de Feria con esos diseños tan característicos suyos, fusionanso el sur y el norte de España, arquitecturas y aromas de ambos lados, buscando crear formas únicas que responden a una mujer moderna, pero que no olvida la tradición.