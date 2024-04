Carmen Lomana al más puro estilo Carrie Bradshaw por las calles de Madrid con la falda de tul más iconica

Carmen Lomana nos ha dado una lección de estilismo una vez más, y es que, si bien hace unos días nos conquistaba con un look con fal de tul blanca y chaqueta ajustada, Carmen Lomana lo combina con sandalias negras y pendientes dorados para una sesión de fotos. No es la primera vez que vemos a la celebritie con faldas de tul, y es que ella es una gran amante de este corte en cuanto a falda se refiere, ya que, además de estilizar la figura, es un corte apropiado para ocasiones especiales y convierte un look en uno mucho más elegante y sofisticado. La falda que causó furor en la cabecera de la serie 'Sexo en Nueva York' se reinventa en uno de los looks de Sarah Jessica Parker en 'And Just Like That'. Aunque ya habíamos disfrutado de varias imágenes del rodaje y los estilismos de Carrie Bradshaw ya estaban dando mucho de qué hablar, ahora por fin hemos visto el look con el que todas soñábamos: la falda de tul blanca. La mítica prenda que Sarah Jessica Parker lucía en la cabecera de la serie vuelve, aunque con un giro inesperado. Y más ahora que todas estamos de nuevo enganchada a la serie con su reposición en Netflix.

La falda de tul que lucía Sarah Jessica Parker en su papel de la icónica serie aterriza en una subasta de Julien's Actions, acompañado e otras prendas de personalidades como Lady Di, Cher o Audrey Hepburn. El tutú de Carrie Bradshaw no es la única prenda de la columnista que los participantes podrán copiar, ya que se encuentra a la venta un diseño de Dior estampado con la imagen de papel de periódico muy similar a otro de John Galliano que la neoyorquina lució en la tercera temporada de la serie, y segunda película de Sexo en Nueva York. Y a ella nos ha recordado Carmen Lomana con este maravilloso estilismo para una sesión de fotos en Madrid, lo que nos ha inspirado a sacar nuestra falda de tul 'Carrie' que tenemos en el armario, para seguir la tendencia de la celebritie. De Alexander McQueen a Oscar de la Renta, pasando por Gucci, Dior o Valentino, han apostado por este delicado y ultrafemenino tejido para dar forma a las faldas de la temporada. Además, han bajado de las pasarelas a la moda pronta y hay dos versiones de Zara que ya se han convertido en las más deseadas desde hace un par de años.

Así se estableció en las pasarelas de moda donde, aún cambiando las formas o los tonos, las faldas de tul de gran volumen coparon las propuestas de firmas como Oscar de la Renta o Alexander McQueen entre muchas otras, después de haberse convertido en una de las prendas más iconicas de las últimas temporadas de Dior en sus versiones más ballet. Y Carmen Lomana ha lucido esta falda de tul blanca con una blazer negra ajustada a la cintura.