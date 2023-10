Carmen Lomana revoluciona Barcelona desfilando para Dominnico como toda una diva descalza (y quitándose los tacones)

Carmen Lomana es la real diva que merecemos, no tenemos ninguna duda. Pero si aún hay alguien que sí que tienes dudas, la socialite nos lo ha vuelto ha demostrar esta noche desfilando en la 080 Barcelona Fashion para Dominnico. Y lo mejor es que tan auténtica como siempre se ha quitado los tacones en mitad del desfile, y con ellos en la mano, ha seguido descalza con toda la elegancia que la caracteriza. Porque Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana, sin edad para subirse a la pasarela y como toda una diva de la elegancia como siempre. Un desfile de Dominnico que ha cerrado la tercer jornada de la pasarela catalana con un mensaje claro de que la moda no entiende de edad, ni de cuerpos ni géneros. Pero nosotras no hemos podido dejar de mirar los vídeos de Carmen Lomana descalzándose con todo el glamur que solo ella puede tener en un momento así.

Una Carmen Lomana que ha desfilado con un mini vestido de inspiración lencera que se adaptaba perfectamente a su cuerpo, con maxi pendientes de corazones, medias, y los zapatos de tacón en la mano. Con un 'beauty look' con el que la socialite también ha salido de su zona de confort con su rubia melena engominada para atrás. Si ya eramos fans de Carmen Lomana, después de este momento aún lo somos más.

Carmen Lomana quitándose los tacones. Gtres

Carmen Lomana desfilando con los tacones en mano. Gtres

El diseñador tras algunos de loslooks de Rosalía, Lady Gaga o la rapera Ice Spice, Dominnico (Alicante, 1994), que presenta su última colección este jueves en la 080 Barcelona Fashion, ha explicado a EFE que cuando viste a cualquier persona lo que "busca" es conseguir que se sienta "libre, segura y poderosa". El casting para el desfile "Maemuki" ha elegido a Carmen Lomana porque "ella tiene un perfil muy transgresor que traspasa fronteras. Me gusta que se adapte a algo totalmente diferente y quiera formar parte".