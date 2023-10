El look 'working' de Carmen Lomana con la eterna blazer de cuadros y la camisa blanca más elegante

Carmen Lomana no deja de enamorarnos con sus looks, es un hecho. Si el otro día se iba de compras a Zara para hacerse con el vestido bicolor de edición limitada más bonito, ahora nos ha inspirado con su look más elegante para ir al trabajo. Carmen Lomana sabe que este es el estilismo perfecto para los días más fríos de este otoño 2023. Porque ella nunca defrauda, ya sea con botas muy altas en tendencia o con vaqueros pitillo que vuelve a escena este 2023 después de unas cuantas temporadas guardados en el armario de las que más saben de moda. Porque aunque seguimos alucinando con que Tamara Falcó y su look más pijo pero Carmen Lomana nos ha enamorado con su look y por eso nos vamos a ir de compras este jueves en búsqueda de una americana como la de Carmen Lomana que es eterna tendencia y elegancia. Y es que las mujeres de más de 50 años se han convertido en nuestra máxima inspiración, claro ejemplo de ello es Mariló Montero o Carmen Gimeno con vestido de lunares de Zara.

Las tendencias más nostálgicas se han empeñado en el último tiempo en resucitar los pantalones de campana tan característicos de la década de los 70, mientras que las amantes de los 80 apostaban por el modelo slouchy, y las de los 90 por el wide leg o silueta ancha que conquistan a celebrities de la talla de Sara Carbonero. Solo había un corte que parecía no volver por ninguna parte, el pantalón pitillo, pero Carmen Lomana ha vuelto a demostrar que el vaquero pitillo es tendencia eterna y siempre hace tipazo. Ni pasados de moda, ni prohibidos a los sesenta: los pitillos se siguen llevando. Y así de bien. Porque tenemos claro que esta americana de cuadros de Carmen Lomana se lleva con jeans pitillo.

Porque cuando no sepas que ponerte para ir al trabajo, solo tienes que echar un vistazo al Instagram de Carmen Lomana para inspirarte.