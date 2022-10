Dominnico: “Para vestir a la Reina Letizia tendría que poner mi mente en modo royal”

En 2019 fue el ganador del Premio Mercedes-Benz Fashion Talent, unos galardones que acaban de celebrar su edición número 20, pero este es solo uno de los muchos hitos que Dominnico ha conseguido a lo largo de su carrera como diseñador. Tras terminar sus estudios, comenzó a trabajar en una de las disciplinas más antiguas del mundo, la peletería, y destinó sus primeros ingresos a fundar su propia marca. Pocos años después, su firma se ha consolidado entre las más destacadas del panorama nacional e internacional, y estrellas como Lady Gaga, Beyoncé o Rosalía han caído rendidas a sus creaciones.

¿Cómo le ayudó en su carrera ganar el Premio Mercedes-Benz Fashion Talent?

Me hizo creer aún más en mi proyecto, en sentirme reconocido por la industria y reafirmar mis valores de marca.

¿Siempre supo que quería dedicarse a la moda?

Sí, desde muy joven supe que lo mío era esto. Me siento muy afortunado de haber tenido el apoyo de mi familia y de haber podido estudiar aquello que me gustaba.

¿Cómo fueron sus comienzos en la moda? Ese día en el que hizo «click» y pensó: «Ya está, voy a hacerlo».

Después de terminar mi carrera en la moda y comenzar a trabajar peletería y marroquinería junto a Isabel Serrano y Javier Hernández, y con mis primeros ingresos, decidí montar la marca para presentarme a la pasarela Ego, y gané en la segunda edición a la que me presentaba, el Mercedes Benz Fashion Talent.

En el imaginario colectivo es común la idea de que la industria de la moda es elitista, competitiva y frívola.

La industria es competitiva puesto que la moda es un negocio, pero no creo que sea frívola. La frivolidad es una actitud personal ante la vida y creo que, de existir, está más instalada en el público y no tanto en los creadores. De hecho, creo que la moda tiene un factor social muy importante. Lo mismo ocurre con el concepto de elitismo. Está claro que llevar una marca de lujo no es factible para todo el mundo, pero estas marcas nos invitan a soñar y son aspiraciones.

¿Se ha topado alguna vez en el camino con alguna piedra difícil de esquivar?

Cada día hay algún nuevo reto que debemos superar. Pienso que, como en cualquier trabajo, los problemas surgen y que estamos aquí para resolverlos.

Estrellas nacionales e internacionales han elegido sus diseños. ¿Qué se siente cuando alguien tan relevante se fija en su ropa?

Es muy guay que referentes de la moda, la música y la cultura en general vistan mis diseños. Algunas de ellas, ahora amigas, me han apoyado desde el principio y estoy super feliz por ello.

Algún personaje al que le hubiera gustado vestir...

Maria Antonieta, y ficticio, a Evangelion.

¿Se imagina a Doña Letizia con alguna de sus creaciones?

Antes tendría que poner mi mente en el modo royal, pero, ¿y por qué no?