Carmen Lomana no lleva alpargatas de cuña a la Feria de Abril, sino sus sandalias doradas favoritas con un maravilloso vestido verde

¡Por fin ha llegado el momento! Ha arrancado la Feria de Abril 2023 con el 'pescaíto' y mientras esperamos ver a las celebrities e influencers lucir este domingo por las calles de Sevilla con los trajes de flamenca, nos quedamos con los looks del 'pescaíto', y ahí estaba Carmen Lomana con un maravillo vestido verde con mucho volumen en las mangas y en la falda de Zimmermann que era fantasía pura con sus sandalias doradas españolas favoritas y más cómodas. Porque aunque al Real se llevan alpargatas de cuña, las sandalias doradas de Carmen Lomana son más cómodas aún. Y mientras seguimos analizando el look de Victoria Federica para una tarde de toros en la Maestranza de Sevilla o Isabel Díaz Ayuso con un vestido de lo más sexy en los Premios Platino, nuestra querida socialite brilla en la noche de Sevilla como solo ella sabe. Una semana intensa de celebración, música y colores que nos dejará unos espectaculares looks de nuestras famosas favoritas y nosotras ya estamos preparadas para contaros todos los estilismos.

Los vestidos de flamenca son una parte esencial de la Feria de Abril de Sevilla. Estos trajes son una muestra de elegancia, sofisticación y colorido. Los vestidos suelen ser largos, con una falda con un bajo amplio y con mucho vuelo. Pero eso sí, para el 'pescaíto' y el encendido de El Real se tiene que ir elegante y sin vestirse de flamenca, y Carmen Lomana ha dado otra lección de estilo y elegancia con un vestido maravilloso verde de esos de 'efecto buena cara' y que resaltan el bronceado, sin quitarse sus sandalias doradas favoritas de Isabel Abdo, que ya nos ha contado que son de lo más cómodas.

Carmen Lomana en el 'pescaíto'. @carmen_lomana

Carmen Lomana con sandalias doradas. @carmen_lomana

Un vestido verde que Carmen Lomana ha combinado con un mantón de manila que en el momento del vídeo llevaba en el brazo y con un bolso rosa.