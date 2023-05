El conjunto de lino (con chaleco) más romántico de la temporada ha llegado a Mango y así lo llevan las chicas sevillanas

Tenemos muchas pruebas, y pocas dudas, de que la colección de este verano de Mango no puede ser más ideal. Y no solo lo decimos nosotras, también las chicas que mejor visten de Sevilla como la influencer María Segarra que ha caído rendida a este conjunto de lino con chaleco de Mango que tiene el estampado más romántico e ideal. Un estampado que nos recuerda al del vestido con el que Ana Obregón ha aterrizado el España, al menos comparten el fondo blanco con azul, unas tonalidades que resaltan el bronceado como podemos ver en María Segarra que tiene un tono envidiable de piel durante todo el año. Porque si nos habíamos enamorado del conjunto de lino de Pilar de Arce o de los pantalones de lino de Zara que ya han estrenado las mujeres de 50 años, este conjunto de Mango es todo lo que pedimos ya tengamos 20,30 o 40 años. Porque para estos días de DANA en España nada mejor que sacar los pantalones largos salvadores cada primavera de nuestro armario para estos días de más frío.

Porque esta primavera-verano 2023 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas. Y este conjunto de lino estampado con chaleco de Mango nos ha robado el corazón tanto como a María Segarra.

Un conjunto de lino con estampado de flores de Mango de lo más bonito que nos va a solucionar todos esos días de no saber que ponernos, desde hoy hasta todo el verano.