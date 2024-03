Carmen Lomana tiene la blazer más elegante y sofisticada perfecta para looks de oficina esta primavera

Llega la primavera y con ella, el cambio de armario. Si bien es cierto que adaptamos nuestros looks en cada estación, por regla general, tenemos piezas de fondo de armario que usamos indistintamente tanto en invierno como en primavera. Esto ocurre, sobre todo, en cuanto a looks de oficina. Normalmente optamos por prendas elegantes, discretas y formales, como or ejemplo los pantalones de pinza, las camisas blancas y las blazers. Una prenda que se puso en tendencia la temporada pasada y que esta sigue siendo un imprescindible es el chaleco, y es que esta prenda se ajusta a la perfección a looks de oficina. En este sentido, Carmen Lomana es una clara referencia a la hora de vestir y deslumbra con cada looks que nos enseña en redes. Por eso, no nos ha extrañado cuando nos ha enseñado una chaqueta tipo americana en color camel con rayas, y es que es perfecta para ir a la oficina (o donde queramos).

Carmen Lomana es una de las celebrities más icónicas en España y toda una referente a la hora de vestir. Con un estilo de lo más sencillo, clásico y muy elegante, son muchas las mujeres que buscan en ella inspiración y crear sus propios looks. Hace unos días nos enamoraba con un 'total look' en estampado de leopardo, Carmen Lomana lo combinaba este look tan en tendencia con maxi joyas doradas y calzado negro, sumándose a una de las tendencias más virales e icónicas del momento y enseñando que las mujeres de 50+ también pueden vestir a la moda. Para el día de hoy, la celebritie nos ha enseñado una americana camel muy sofisticada que conjunta con una camisa romántica blanca con volantes en el cuello y vaqueros claros. Como remate final y en cuanto a accesorios se refiere, unas perlas como pendientes y bolso en marrón chocolate. Pura inspiración, elegancia y sofisticación el estilo de Carmen Lomana.

Americana principe de gales beige, de Silbon (159,00 euros)

Americana príncipe de gales Silbon

Una chaqueta muy versátil, elegante y atemporal, es perfecta para todo tipo de ocasiones y dependiendo de los accesorios que usemos, podrá servir tanto para ir a la oficina como para una noche con