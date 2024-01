Nos rendimos ante la falda midi de satén en buganvilla de Carmen Lomana, el color que mejor sienta a las mujeres rubias de 50+

Carmen Lomana nos ha vuelto a conquistar con este look que nos enseñaba en el día de ayer para hacer recados y pasear por la capital. La celebritie, que tiene un estilo inconfundible, elegante y muy sofisticado, no deja de sorprendernos con cada prenda que lleva, tanto en su día a día como para ocasiones más especiales. Si hace unos días nos enseñaba su chaqueta de estampado de pata de gallo que Carmen Lomana lucía durante sus vacaciones en Venecia junto a su amiga, una chaqueta que combinaba con unos pantalones tipo leggins del mismo estampado y un abrigo de pelo camel, en el día de ayer nos proponía un look mucho más primaveral en el color que mejor le sienta a las chicas rubias. Se trata del color buganvilla, y es que este es tan favorecedor que promete convertirse en un imprescindible en el armario de toda mujer en los próximos meses, sobre todo para las chicas rubias, ya que aporta luz y alegría al rostro. El look en cuestión está compuesto por una falda midi satinada y un jersey de cuello de pico, un look muy sencillo y sofisticado ideal para una cena o una tarde con amigas.

La celebritie es pura inspiración para muchas mujeres de 50+ que buscan en ella una referencia a la hora de vestir, pues a veces resulta complicado encontrar prendas elegantes y sencillas con ese toque en tendencia y que, por supuesto, case con la personalidad y estilo de cada una. Por ello, Carmen Lomana se proclama como una de las mujeres 50+ con mejor estilo que inspira al sector femenino. Las faldas midi son un imprescindible en el armario de toda mujer, y es que eleva cualquier look, sobre todo si son en tejido satinado. Ella lo ha combinado con un jersey de lana de mohair en buganvilla y unos stilettos beige pero, si queremos adaptar este look de cara al día a día para ir a la oficina, cambiando el calzado por unas bailarinas tipo Mary Jane y añadiendo un abrigo de paño negro, conseguiremos un look muy cómodo y elegante que no pasará desapercibido.

Falda midi, de Ne&nu (44,95 euros)

Falda midi Ne&nu

Jersey de mohair, de Ne&nu (49,95 euros)

Jersey de mohair Ne&nu

Se trata de un look que no ha pasado desapercibido en redes, ya que su tonalidad tan favorecedora inspirará a muchas mujeres de 50+ para crear un look parecido.