La chaqueta rosa metalizada de Sara Baceiredo es todo lo que necesitas para crear looks de oficina

Sara Baceiredo nos ha vuelto a enamorar con un look que no ha dejado indiferente a nadie. La joven, que cuenta con casi 500 mil seguidores en instagram, es toda una referente a la hora de vestir para muchas chicas que buscan en ella un referente con la que identificarse en cuanto a moda se refiere. Sin duda, el estilo de Sara Baceiredo podría definirse como un estilo muy sencillo, básico y cómodo, añadiendo prendas muy en tendencia que se ajusta a su personalidad. Fue una de las pioneras en llevar el casquete, un accesorio para el pelo de crochet que se lleva con el pelo suelto y ondas, y que ella lo ha llevado este verano con faldas midi satinadas y tank top, un top muy atemporal y básico que podemos usar para un sinfín de ocasiones. Sara Baceiredo es una chica todoterreno y normalmente opta por prendas muy cómodas, como por ejemplo unos vaqueros, tops y, en cuanto al calzado se refiere, luce en numerosas ocasiones por las botas de borreguito tipo UGG, aprovechando que este año se lleva de caña muy baja. Para el día de ayer, una tarde relajada en su ciudad natal, Vitoria, la joven lucía un look muy relajado compuesto por unos pantalones anchos de pinza negros y, la joya de la corona, una chaqueta metalizada en rosa.

¿Cómo combinar una chaqueta metalizada en rosa? Esta chaqueta se adapta a todo tipo de ocasiones, pues puedes usarla tanto para una tarde relajada, como Sara Baceiredo, tanto para ocasiones más especiales o para crear looks de oficina. Para esta Navidad, esta chaqueta rosa metalizada puedes usarla con el clásico 'little black dress', unas botas cowboy negras y medias semitransparentes. Sin embargo, para crear un look de oficina, puedes combinar esta chaqueta tan icónica con prendas más discretas, como por ejemplo un jersey de cuello alto de lana negro, unos pantalones de pinza en un color oscuro y unas Mary Jane para darle ese toque elegante al look. Para el día a día, tal y como ha hecho Sara Baceiredo, unos pantalones anchos negros, un jersey gris y unas botas beige tipo UGG es la clave. Un acierto absoluto el de Sara Baceiredo al hacerse con esta chaqueta rosa metalizada.

Chaqueta en piel metalizada, de H&M (199,00 euros)

Esta chaqueta es un imprescindible en looks de oficina más icónicos y diferentes.