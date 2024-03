Carmen Lomana es todo un icono atemporal con este vestido negro con transparencias para una noche de premios en Madrid

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, convertirse en la mejor vestida de un evento en Madrid. Y esta vez ha sido en la noche del lunes para la tercera edición de los Premios Mujer Fearless. Una gala que ha premiado a distintas mujeres por su labor profesional, entre ellas a nuestra querida Carmen. Por la alfombra roja hemos visto pasar a Luis Gasset, Susana Uribarri, Jesús Álvarez, Samantha Vallejo, Carmen Lomana, Sandra García-Sanjuán, Desiré Vila, Santiago Pedraz, Ortega Cano junto a Gloria Camila y su hermana Mari Carmen, Begoña García Vaquero y Roca Rey. Un Roca Rey que justo ha sido el encargado de entregarle a Carmen Lomana el premio "resilencia y valentía, icono atemporal" después de toda la polémica de su portada con Victoria Federica, Tomás Páramo y María García de Jaime. Pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el vestido negro con transparencias de Carmen Lomana como todo un icono atemporal de moda, en una noche en la que también han premiado a la influencer Grace Villarreal que ha lucido un vestido blanco con lazos de lo más 'coquette'. Y Carmen Lomana se ha convertido una vez más en la mejor vestida de un photocall como solo ella sabe, mezclando elegancia eterna, glamur y tendencias.

Por todo eso, Carmen Lomana ha vuelto a dar una lección de estilo conjuntando una falda midi negra de volantes de diferente tamaño, con un jersey con transparencias de cuello cisne y manga larga y un abrigo de pelo que no puede ser más tendencia para terminar este invierno 2024. Porque Carmen Lomana sabe de moda y sigue las tendencias, por eso no solo ha sacado del armario sus prendas y accesorios de estilo coquette, si no también de las transparencias con este vestido negro de tirante ancho con tejido que transparenta un poquito y falda con vuelo. Una vez más, Carmen Lomana ha demostrado que no hay edad para lucir transparencias con elegancia como ella sabe hacer con maestría con otro estilismo suyo de invierno de esos que van directos a nuestra colección de inspiración favorita para los primeros días de primavera 2024 que arranca mañana.

Carmen Lomana con vestido negro. Gtres

Porque Carmen Lomana ha vuelto a demostrar que no hay edad para lucir transparencias, y ella está abonada a esta tendencia. Ya sea en faldas, body, camisa o vestidos. Las transparencias son elegantes para las noches de primavera y Carmen nos lo deja claro siempre cuando llega la temporada de empezar a quitaros el abrigo. Por algo es una de las mujeres mejor vestidas de España año tras año, y nuestra musa en elegancia.