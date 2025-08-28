De Cate Blanchett a Heidi Klum: los mejores looks de la alfombra roja inaugural del Festival de Venecia 2025

Es oficial, damos el pistoletazo de salida a la 82ª edición del Festival de Venecia, la muestra de cine más antigua del mundo. Una vez más, el sector de la moda se une con el cinematográfico para brindar uno de los acontecimientos más relevantes a nivel internacional al que asisten las celebridades más consagradas del panorama actual. Este miércoles 27 de agosto, alrededor de las 19.00 horas, ha comenzado la alfombra roja de la ceremonia inaugural, donde hemos observado un despliegue de looks de la mano de Cate Blanchett, Heidi Klum o Tilda Swinton, entre otros rostros conocidos.

Hasta el domingo de la próxima semana, 6 de septiembre, todas las miradas estarán puestas en el Festival de Venecia 2025. El Lido ha vuelto a ser el escenario donde se acoge dicho acontecimiento, esta vez protagonizado tanto por el estreno de La Grazia, la última película del italiano Paolo Sorrentino, como por la entrega del galardón honorífico al director alemán Werner Herzog. Pero, antes de adentrarnos a la Sala Grande del Palacio del Cine de la isla, el foco ha estado en la alfombra roja inaugural del Festival de Venecia 2025 acompañada de lookazos dignos de comentar en nuestra sección Lifestyle de La Razón. Todos ellos se han adecuado al código de vestimenta establecido, como es una vestimenta formal en galas, premieres o proyecciones: prendas arregladas, como vestidos o trajes de gala.

Los mejores looks de la alfombra roja del Festival de Venecia 2025

Cate Blanchett ha sido una de las grandes protagonistas de la noche, dado su gran papel en el largometraje La Grazia. Y no solamente por ello, puesto que se ha presentado en la red carpet con un estilismo reciclado que vimos hace cuestión de tres años. Se trata de un vestido largo en negro firmado por Armani Privé con escote pronunciado y decorado con piedras, que sigue con una falda de corte sirena con bolsillos delanteros.

Opening Ceremony - 82nd Venice Film Festival RICCARDO ANTIMIANI Agencia EFE

Heidi Klum, por su parte, ha confiado en una de las firmas de lencería italianas que no solemos ver en el Festival de Venecia: Intimissimi. Se ha tratado de un corsé de efecto satinado en rosa empolvado al que se le ha añadido una falda que nace desde la manga caída izquierda, envolviendo en forma diagonal su abdomen con un ligero drapeado. Lo ha completado con sandalias de tacón a tono, así como con joyería de diamantes de lo más elegante.

Italy Venice Film Festival La Grazia and Opening Ceremony Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

De la mano, su hija Leni Klum también ha vestido de la misma marca, pero con un tono totalmente distinto. Un corsé de escote corazón con ballenas semitransparentes y cut-outs laterales que viene seguido de una falda de efecto satinada liviana y con cola sutil. Sin duda, lo que más ha llamado la atención ha sido un maravilloso collar de diamantes junto con un aire más desenfadado dejándose la melena suelta con ondas deshechas.

Italy Venice Film Festival La Grazia and Opening Ceremony Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Tilda Swinton se ha convertido en la más original con un look minimalista, así como delicado y elegantísimo. Hablamos de un cuerpo medianamente holgado en blanco, de cuello redondo y mangas francesas acabadas en vuelo, que ha combinado con una falda estructurada en negro con cinturilla reforzada. Un aire romántico francés que ha acentuado con un peinado discreto para no quitar el protagonismo al estilismo.

Italy Venice Film Festival La Grazia and Opening Ceremony Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

La supermodelo Barbara Palvin también ha confiado en la sofisticación del color negro para deslumbrar con una vestimenta con encajes y transparencias. También, firmado por Intimissimi, se conforma un vestido largo con corpiño lencero semitransparente y triple tirante junto con una falda fruncida, apertura lateral que dejaba ver sus piernas (con medias en negro, también) y una cola confeccionada de gasa. Para dar un toque distintivo, ha optado por unos zapatos de tacón sensato de animal print.

Italy Venice Film Festival La Grazia and Opening Ceremony Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Cerramos la primera alfombra roja del Festival de Venecia 2025, pero seguiremos atentas a los estilismos que las famosas nos tiene preparados. Ya sea dentro del edificio emblemático como fuera de él por los canales.