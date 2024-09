Todas las tendencias que nos ha dejado el Festival de Venecia y vamos a copiar como invitadas perfectas de otoño 2024

La 81 edición del Festival de Venecia nos ha dejado un sinfín de tendencias para convertirnos en las invitadas perfectas este otoño. Desde el 28 de agosto hasta el 7 de septiembre hemos sido testigos de todos los lookazos que han desfilado en la alfombra roja de este acontecimiento internacional. Desde los estilismos tanto de Jenna Ortega como de Wiona Ryder haciendo homenaje a su película Beetlejeuice 2 hasta las celebridades españolas que han demostrado el talento que tenemos en nuestro país. Bien es cierto que, esta vez, no ha asistido la cantidad de invitadas españolas como en otras ediciones, pero los rostros del calibre como Úrsula Corberó, Georgina Rodríguez o Nieves Álvarez no han decepcionado, como nunca. Una vez terminado el evento cinematográfico, es de costumbre reunir todas aquellas tendencias que marcarán la próxima temporada (en cuanto a los looksde invitada se refiere) a través de los estampados, colores, patrones o tejidos. No ha sido fácil resumir las que serán más potentes en bodas, bautizos, comuniones o eventos; puesto que las famosas han arriesgado con sus estilismos en distintas versiones. Principalmente, las prendas que veremos más en los estilismos de invitada serán los vestidos, como últimamente estamos viendo en lasbodas de las famosas. Asimismo, los colores que predominarán serán tanto los tonos pasteles (haciendo énfasis en el lavanda) o la colorimetría de rojos, como el granate (que ya se está viendo tanto en accesorios como en prendas casuales del día a día). No obstante, el estampado floral seguirá pisando fuerte, tal y como nos ha demostrado Philippine Leroy a sus 61 años. Si nos centramos en los tejidos, tanto aquellos más ligeros con transparencias como los plisados serán los más socorridos, apostando por una estética más effortless.

Los escotes son uno de los detalles de los looksde las invitadas donde más se está innovando últimamente. Eso sí, si hacemos caso a todas las tendencias del Festival de Venecia 2024, volveremos a los clásicos como los escotes de palabra de honor o de tipo corazón (más o menos pronunciado). Lo mismo ocurre con las prendas de lentejuelas, que en los últimos meses hemos intentado evitarlas por lo recargado que a veces parece el estilismo. Pero, según Eugenia Silva y Julianne More, este otoño volverán a ser la estrella de la corona, sobre todo en aquellos eventos que se celebren de noche. Para seguir, tanto las aberturas laterales vertiginosas como los fulares a modo de capa seguirán siendo un toque distintivo en cada look de invitada. De la misma manera que el accesorio del que más se ha hablado durante el evento internacional, como es el tocado de flecos y abalorios que crea personalidad. En cuanto a otras prendas, seguiremos apostando por las faldas globo, pero con el añadido del fajín que cubre desde la cintura hasta la cadera, creando un efecto tipazo. En conclusión, para creerlo hay que verlo. Por lo que, si necesitas inspiración para tu próximo look de invitada, echa un vistazo a todas las tendencias de invitada llevadas por las celebridades.

Vestidos con abertura lateral

Estampado florales

Prendas con transparencias

Cuantas más lentejuelas, mejor

Faldas globo con detalle de fajín

Tocado repleto de flecos con abalorios

Fulares a modo de capa

Tejidos plisados con estructura

Tops, monos o vestidos con escote palabra de honor

Colores pasteles, como el lavanda

La colorimetría de los rojos

Estas son todas las tendencias del Festival de Venecia que hemos cazado a tiempo para los próximos looks de invitada.