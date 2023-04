El chaleco de la primavera ha llegado a Mango (parece de lujo) y Paula Echevarría ya lo ha estrenado con los jeans que más estilizan con sandalias de cuña transparentes

Si los chalecos son máxima tendencia esta primavera, el outfit de Paula Echevarría es el lookazo de la semana. Porque aunque la gran mayoría de nuestras celebrities, como Victoria Federica o Carmen Lomana, ya están en Sevilla, Paula Echevarría sigue en Madrid y nos ha dejado un estilismo de lo más boho que nada tiene que ver con la Feria de Abril, y también se agradece. Que estamos deseando que empiece, pero así no nos dan tanta envidia mientras nosotras seguimos trabajando en un Madrid lluvioso que ha amanecido este sábado. Pero para eso está Paula Echevarría que se ha marcado un total look de Mango, como ya hizo Violeta Mangriñán con su traje rojo, pero ella con un outfit boho que parece de Isabel Marant pero es de Mango, y lo mejor es que aún está disponible, no como la chaqueta mega agotada. Pero no solo nos hemos enamorado del chaleco de Paula, si no también de sus sandalias transparentes que son el toque final para todos nuestros looks de primavera y verano. ¿Preparada para copiar a Paula Echevarría? Nos vamos directas de compras a Mango.

Desde Zara hasta Mango, el estilo bohemio llega a todas las prendas de nuestros armarios y Paula Echevarría como buena amante de las tendencias lo sabe. Si el chaleco ha sido protagonista durante el invierno en su versión sastre tras el gusto de los trajes de chaqueta y pantalón, durante la primavera también seguirá presente, pero de un estilo más hippie y boho como le gusta a Sara Carbonero. El boho es un término que estuvo siempre ligado a los artistas franceses para diferenciarse de la burguesía evolucionando hasta convertirse en un estilo de vida, que vimos durante los años 60 y 70 y que ahora se adueña del armario de las mujeres que más saben de moda cuando llega la primavera.

Chaleco acolchado bordado, de Mango (39,99 euros)

Chaleco bordado. Mango

Jeans slouchy de tiro alto, de Mango (29,99 euros)

Jeans Slouchy. Mango

Sandalia cuña panel vinilo, de Mango (49,99 euros)

Cuña vinilo. Mango

Nuestro plan de sábado va a ser irnos directas a Mango para copiarle a Paula Echevarría este look boho que vamos a llevar en Madrid, Sevilla o Marbella.