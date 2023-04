Las sandalias doradas con tacón sensato de Carmen Lomana son la compra estrella (tengas 30 o 50 años) para toda la primavera y verano

Carmen Lomana sigue siendo nuestra máxima inspiración, ya sea de vacaciones de Semana Santa o con su vuelta a Madrid. Pero el buen tiempo y la primavera han llegado, y con ello lo socialité ha rescatado de su vestidor estas sandalias de tacón cómodo doradas que no se quitó en todo el verano pasado. Y la buena noticia es que vuelven a estar a la venta. Porque para nosotras hablar de zapatos siempre es una gran noticia, por algo somos las Carrie Bradshaw aquí tecleando en Madrid mientras el resto os tomáis el café. Pero es que la ocasión se lo merece, porque en el cielo de las sandalias seguro que se encuentran estas sandalias doradas de tacón sensato que acaba de estrenar nuestra querida Carmen Lomana para maravillarnos con un look de lo más cómodo y en tendencia para esta primavera 2023. Todo ello mientras seguimos pensando en el posado en bikini de Vicky Martín Berrocal, en el look primaveral de Paula Echevarría o en Victoria Federica como modelo por un día.

Pero volviendo a las sandalias doradas de tacón sensato de Carmen Lomana, son de firma española y de una de nuestras favoritas. Sí, amigas, estamos hablando de Isabel Abdo. Isabel Abdo es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Pero como dice ella, la suerte se busca y se trabaja. Ejemplo de mujer emprendedora y luchadora. Lanzó su marca de zapatos justo unos meses antes de la pandemia, y pese a ello ha conseguido sobrevivir a esta crisis sanitaria y económica mundial. Y no solo ha sobrevivido, si no que ha conseguido su sueño, que la Reina Letizia luciera sus zapatos. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Lomana. Y a nosotras también.

Carmen Lomana con sandalias doradas. @carmen_lomana

Easy mule gold, de Isabel Abdo (210 euros)

Sandalias doradas. Isabel Abdo

Unas sandalias que Carmen Lomana nos ha dejado claro que son fantasía con cualquier look, desde unos jeans pitillo, a un conjunto de punto o un vestido de invitada perfecta.