Paula Echevarría tiene claro que el 'tank top' más viral de la primavera es el que lleva su nombre de Primark y se lleva con pantalón de traje y zapatillas blancas

Paula Echevarría ha dictado sentencia, el 'tank top' con su nombres es la prenda estrella de esta primavera. Triunfó el verano pasado, pero parece que llegó para quedarse. Sí, estamos hablando del 'tank top' más viral de la temporada pasada, y que Paula Echevarría nos ha dejado claro que este verano seguiremos llevando. Sí, estamos hablando del 'tank top' y Victoria Federica fue una de las primeras en llevarlo y de Loewe. Pero ahora es Paula es la que nos deja claro que vamos a seguir llevando esta camiseta tan dosmilera también esta primavera y verano, y ella la lleva con su propio nombre y es de su nueva colección con Primark. Aunque Zara le está haciendo la competencia porque ha sacado a la venta un top del mismo estilo y que además puede personalizarse hasta con ocho caracteres. Todo por un precio de lo más asequible. Es decir, puedes tener un 'tank top' con tu nombre como Paula Echevarría. El de Paula para Primark cuesta 6 euros, y aunque ya no lo tenemos en blanco, lo necesitamos también en negro en nuestro armario de primavera. Igual que necesitamos las sandalias doradas de Carmen Lomana.

El 'tank top' es, sin duda, el básico esencial que ya han lucido nombres como Dua Lipa o Victoria Federica, entre muchas otras celebridades. Su silueta sencilla, de tirantes, hace que esta alternativa a la camiseta blanca de toda la vida sea una forma de renovar los estilismos más sencillos, también para el día a día. ¿Aún no sabes lo que es un 'tank top'? Si por este nombre no sabes a qué nos referimos, seguro que si decimos ‘camiseta interior’ viene a tu mente esa clásica prenda ajustada, sin mangas, con escote redondo y, casi siempre, de canalé y algodón. Sí, ese que nuestras madres nos ponían de pequeñas para ir al colegio debajo de la sudadera, y que fue la prenda estrella de los 90 y los 2000 y que ahora estrellas como Bella Hadid o Kendall Jenner lo han recuperado. Eso sí, si hubo alguien el pasado verano que no se lo quitó en nuestro país, esa fue Victoria Federica. Veremos si también cae rendida al 'tank top' de Paula Echevarría para Primark.

¿Cómo combinar el 'tank top'? Lo podemos hacer como Paula Echevarría dándole un toque más arreglado como ha hecho ella con estos pantalones de vestir de Zara, pero que luego ha roto con un rollo más casual con zapatillas blancas de Adidas y una biker de su marca.