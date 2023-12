Chenoa dice ‘sí’ al trampantojo para salir de fiesta esta Navidad con su body más sexy de presentadora de 'Operación Triunfo'

Los nuevos lunes son para ' Operación Triunfo ', eso está claro. Aunque al volver a casa por Navidad te des cuenta que no todo le mundo se ha enterado aún de la vuelta del concurso. Prueba clara es yo diciéndole anoche a mi padre que me pusiera la Gala 3 de 'OT', y primero fue su sorpresa al no saber que había vuelto, y después la mía cuando lo veo poner en la televisión La1. La vida te da sorpresas. Pero para los que sí nos estamos enganchando de al nuevo 'Operación Triunfo' en Amazon Prime Video, los nuevos lunes son de música y de los looks de Chenoa que sin duda se ha adelantado totalmente a la Navidad. Entre lentejuelas, tules y ahora su body más sexy que ya ha lucido un par de veces con un trampantojo digno de pasarela en una noche de emociones con el adiós de Omar y la salvación de Álex Márquez con su interpretación de Morat.

A la moda le encanta jugar al despiste. No decimos nada nuevo cuando nos referimos a las ilusiones ópticas que han ido invadiendo la pasarela en las últimas temporadas para añadir un toque lúdico al acto de vestirse. O lo que nos gusta llamar, trampantojo. Y eso es lo que ha pasado con el look de la Gala 3 de Chenoa, que en un primer momento parecía un vestido, un top, pero en verdad es su body más sexy que ya lució con un traje verde en la presentación del concurso, lo que ahora le han cruzado una tela blanca por un hombro que caía hasta el suelo por encima de unos pantalones negros.

Aunque no le acabamos de encontrar la explicación del look, como nos pasa con los de los concursantes, ya sabemos que la moda en todas las ediciones de 'Operación Triunfo' ha vivido en un universo paralelo. Y esta no podía ser menos. Eso sí, nos parece una buena opción para darle una nueva vida a un body que ya tengas para estas cenas de Navidad.