Los leggings de lentejuelas de Chenoa en 'Operación Triunfo' son los que las mujeres bajitas se van a comprar en Calzedonia para Navidad

Los lunes son nuestros nuevos días favoritos de la semana, y eso es culpa de ' Operación Triunfo '. Pero no solo por ver las actuaciones de los concursantes en esta Gala 1 de 'OT', si no también por los looks de Chenoa. Si en la Gala 0 nos sorprendió con un traje realizado hecho a medida para la ocasión por la firma española Laura Bernal, esta noche lo ha hecho con unos leggings de lentejuelas palazzo de Calzedonia que se van a comprar hoy mismo todas las mujeres bajitas porque estilizan, te hacen parecer más alta y son perfectos para todas las cenas de Navidad. Además, solo cuestan 39 euros y están disponibles en más colores, a parte del azul que ha elegido Chenoa. ¿Qué más se puede pedir? Tenerlos ya en nuestro armario.

Estamos acostumbrados a usar pantalones de lentejuelas para ocasiones especiales junto a una camisa negrao body, una blazer y unos stilettos muy altos, creando un outfit perfecto para una noche de fiesta con amigas pero, si tenemos un estilo mucho más arriesgado, en tendencia y muy original y si quisieramos innovar y dar un toque diferente a nuestros looks diarios, podríamos llevar estos pantalones de lentejuelas en nuestro día a día con una camiseta básica, una bomber negra. Y Chenoa nos lo ha dejado claro con este lookazo con top negro de volumen que nos hace el outfit completo para Navidad.

Leggings palazzo, de Calzedonia (39,95 euros)

Leggings lentejuelas. Calzedonia

Unos pantalones azules de lentejuelas que como queda claro en las fotografías de Chenoa, estilizan al máximo y nos van a solucionar todos loslooks de Navidad.