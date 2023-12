No hay vestido de Navidad que supere este conjunto de perlas de Zara que Rocío Osorno ha estrenado en Marbella

Ya solo quedan 14 días para Navidad , y Rocío Osorno nos sigue inspirando con sus looks en Instagram para vestirnos estas fiestas. Pero ahora nos ha hecho olvidarnos de todos los vestidos navideños, por este conjunto de punto y perlas de Zara que es lo más bonito que vas a ver este lunes. Porque conjuntos de punto en invierno hay muchos, pero no todos tan elegantes y calentitos como este que está compuesto de una falda mini y un jersey de punto que ya casi se ha agotado en web. Ya os avisamos al inicio de la temporada que las perlas volvían fuerte al armario de las mujeres que más saben de moda, y este conjunto de Zara es un buen ejemplo que no solo las vamos a llevar en collares y accesorios. 'Pearlcore' o la tendencia vista en el 'street style' de Nueva York por la que ya no llevarás perlas solo en las joyas, y Rocío Osorno nos lo ha dejado claro con este estilismo.

Según las expertas en moda que se dieron cita en la semana de la moda de Nueva York, las perlas salen de los joyeros y decoran vaqueros, chaquetas o vestidos. Y este conjunto de mini falda y jersey de Zara nos parece la mejor opción para lucirlo en Navidad y durante todo el invierno 2024. Por eso. Rocío Osorno como buena influencer y diseñadora de moda, ya se ha adelantado a la tendencia con este estilismo de la marca de Marta Ortega.

Jersey punto perlas, de Zara (39,95 euros)

Jersey perlas. Zara

Falda mini punto perlas, de Zara (35,95 euros)

Falda perlas. Zara

Un conjunto de punto y perlas de Zara muy estética 'old money' que Rocío Osorno ha combinado con unas botas altas negras. Un estilismo que nos parece de lo más ideal para una Nochebuena en familia o una comida de Navidad.