Chenoa ha encontrado el vestido de cuero vegano que hace efecto tipazo a las chicas de 20 y a las mujeres de 40

Una nueva gala de ' Operación Triunfo ', y una nueva noche de estilismos desastrosos de los concursantes, menos mal que Chenoa lo ha salvado todo. Porque mientras nos sangraban un lunes más los ojos con los looks de los 'triunfitos', este vestido de cuero vegano en burdeos con corsé, ha llegado para salvarlo todo. Álvaro Mayo se convirtió anoche en el octavo expulsado de 'Operación Triunfo 2023'. Al sevillano no le valió su interpretación del tema "I Want Love" para permanecer en la Academia. En cambio, el granadino Paul volvió a salvar otro match ball, continuando una semana más en el programa de Prime Video gracias a su buena actuación defendiendo la canción "Milo J: BZRP Music Sessions, Vol. 57". Nominados Chiara y Lucas por las estrategias de sus compañeros, que se olvidan que esto en un reality de talento y no un 'Gran Hermano'. Pero menos mal del vestido de Chenoa que nos ha salvado la gala entera.

Chenoa se ha convertido en la mejor vestida de la Gala 9 de 'Operación Triunfo', que tampoco es difícil, con este vestido de efecto tipazo de lo más sexy. El nombre de la firma del vestido es House of CB y su seña de identidad es la elegancia y la sensualidad en su punto más álgido. Sus diseños hacen que la mujer luzca y potencie sus atributos de una forma muy sofisticada. Gigi Hadid, el clan Kardashian o la mismísima Beyoncé ya han caído rendidas ante la marca.

Vestido Raven, de House of CB (235 euros)

Vestido cuero. House of CB

Un diseño que definen así en la web de la marca "nuestro vestido midi "Raven" tiene costuras estratégicamente colocadas a lo largo del corpiño, que cuenta con varillas internas y un escote plisado. El cuero vegano y suave es tan flexible como el auténtico y se adapta a tu figura para crear una silueta preciosa. Nos encanta cómo los bonitos tirantes se pueden llevar sobre los hombros o fuera de ellos, dependiendo de tu estilo. Se abrocha con cremallera en la espalda para ponértelo fácilmente y el tono morado combina genial con unos zapatos de tacón color negro como París". Y aunque Chenoa se lo ha puesto sin los tirantes a los hombros, a nosotras nos gusta más como lo luce la modelo.