De Chenoa a Mar Flores, sus looks de invitadas perfectas en 'El Hormiguero' que son pura inspiración a cualquier edad

Esta noche llega a Antena 3 la nueva temporada de El Desafío . Una edición llena de grandes sorpresas con un casting inigualable y hace un ratito que los hemos podido ver a todas en la presentación ante los medios de esta temporada que no dejará indiferente a nadie con una mezcla de famosos de toda la vida y creadores de contenidos, dos generaciones totalmente opuestas. Anoche acudieron a 'El Hormiguero' junto a Pepe Navarro, Chenoa y Mar Flores para presentarlo y hablar de los retos a los que han hecho frente. Unos con los que pondrán al límite sus capacidades y que han dejado algunas secuelas y consecuencias en ella. Ella misma lo ha revelado mientras conversaba con Pablo Motos. "Me quemé. Esto es de un arnés", ha dicho la artista mientras enseñaba una de sus muñecas. Y además de en el look de Tamara Falcó en la tertulia, nos hemos fijado en el estilismo de Chenoa y Mar Flores perfectas para las mujeres de 40 y 50 invitadas a cualquier evento.

Chenoa, fiel a su estilo, ha vuelto a lucir un lazo en su melena junto a un vestido corsetero de encaje de House Of CB que ha combinado con una blazer cortita de estilo esmoquin. Si por la mañana llevaba un traje de Dolores Promesas para la presentación, para la noche le ha dado una vuelta a su uniforme favorito, con este vestido de lo más sexy.

Mar Flores ha optado por un mini vestido negro del diseñador español Andrew Pocrid con una maxi flor en relieve. El diseñador cordobés Andrew Pocrid, el hombre del que todos hablan y que Paula Echevarría también lució en los Goya. Andrew Pocrid, cuyo nombre original es Andrés Pozuelo, es un joven nacido en la ciudad andaluza de Córdoba. Andrés agudizó su ingenio en la pandemia y aprovechó la ocasión para continuar desarrollando su marca y potenciar sus diseños de costura y otras prendas prêt à porter.