Las chicas más pijas (y cayetanas) le van a copiar hoy mismo a María Pombo este conjunto semitransparente para llevar con botas

María Pombo ya está de vuelta a Madrid, al trabajo y a la rutina de septiembre, pero todo eso no le puede sentar mejor, y más ahora que le han quitado a su pequeño Martín la escayola. Y en ese Stories que ha compartido la influencer, es donde nos hemos fijado en el maravilloso conjunto de nueva colección de su marca, Name the Brand, que acaba de estrenar este viernes en Madrid. Eso sí, nada de descanso para María Pombo porque está a tope de trabajo estas semanas preparando su quinto Suavefest, el festival que este año se celebra en IFEMA el próximo sábado 16 de septiembre. Este año, Suavefest celebra su quinta edición en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, con el emocionante tema "Space Rodeo". Más de 10.000 personas tendrán la oportunidad de disfrutar el 16 de septiembre de una experiencia inigualable, fusionando artistas, DJs y elementos del espacio con el emocionante mundo del rodeo. Y mientras piensa en su look para ese día con 'dress code' cowboy galático, nos ha enamorado con este conjunto ideal para las chicas más pijas.

Porque si el fin de semana María Pombo se convertía en la invitada perfecta de boda, ahora nos ha enamorado con este estilismo perfecto para el día a día o cualquier evento en Madrid. Un conjunto de falda y blusa semitransparente, que nosotras tenemos claro que llevaríamos con unas botas cowboy altas o unas biker boots tan en tendencia. Con una falda que estiliza las piernas y un estampado de lo más ideal.

María Pombo con conjunto ideal. @mariapombo

María Pombo. @mariapombo

Blusa Sofía, de Name the Brand (79 euros)

Blusa. Name the Brand

Falda Fabiola, de Name the Brand (79 euros)

Falda. Name the brand

Un conjunto de nueva colección de Name the Brand que como vemos en los Stories de María Pombo es perfecto para llevar en septiembre en la ciudad con botas.