María Pombo se va de boda y se convierte en una invitada ideal de otoño con un vestido de flores de su propia firma (que está súper rebajado)

Fue la precursora de la tendencia de las botas biker cuando deslumbró con el modelo más ideal de Miu Miu que estrenó en Cantabria con su faldita de Tipitent (que también tiene su hermana Marta Pombo) y el chaleco sastre más ideal y versátil para crear todo tipo de looks en otoño y es que, María Pombo, no es una de nuestras influencers preferidas por casualidad. La contrincante de Victoria Federica se ha ido de boda y, aunque todavía no nos ha mostrado su estilismo completo en su perfil de Instagram, Pablo Castellano, su marido, compartía una historia en la que podemos ver su vestido que, como no podía ser de otra forma, es de su propia firma, Name The Brand, está súper rebajado y ya se ha convertido en nuestro último antojo de cara a los eventos del otoño.

Te hablamos del vestido Camelia, una prenda confeccionada y forrada completamente a partir de poliéster, estampada con florecitas de colores y diseñada como un modelo largo, con cuello halter, espalda al aire, escote en pico, delantero drapeado y falda de volumen amplio. Una opción súper favorecedora, ideal para combinar con un chal y perfecta para los eventos más especiales del otoño. Estamos esperando a que María Pombo nos comparta foto de su look entero para poder inspirarnos a la hora de combinarlo, aunque este vestido funciona bien con todo tipo de sandalias, desde unas de tacón sensato para lograr un estilismo más comfy, hasta unas con plataforma, para conseguir uno mucho más estilizador.

María Pombo con vestido de su propia marca @pablocastellano86

Vestido Camelia, de Name The Brand (85€, antes 169€)

Vestido Camelia Name The Brand

Y es que no podemos esperar más y necesitamos un evento de otoño a la vista para poder estrenar cuanto antes este vestido tan ideal de María Pombo que te recomendamos que te pidas ya antes de que sea demasiado tarde, ella suba su post, se haga viral y se agote antes de que te des cuenta.