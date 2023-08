La falda boho del verano es la que María Pombo y las chicas de septiembre llevan con botas biker

María Pombo sigue de vacaciones en Cantabria con su familia, y ahora también con su amiga María Fernández-Rubíes, mientras el resto ya estamos de vuelta en Madrid trabajando. Pero la influencer nos sigue dejando looks para inspirarnos en estos días más fríos en Madrid, y esta vez lo ha hecho con la falda más boho del verano que compró en un mercadillo el año pasado, y que nosotras vamos a llevar con cazadora vaquera como ella, y con botas biker tan en tendencia este otoño. Porque si las faldas boho son para el verano, las chicas septiembre como María Pombo las van a llevar en otoño con botas. Un estilismo de esos que no nos puede gustar más en estos meses de entretiempo. Como diría Javier Aznar, “las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”.

Y María Pombo tiene todas las ganas de comerse el mundo, y la nueva temporada, con sus mejores looks, y este último es toda la inspiración que necesitamos para estos días de bajada de temperaturas en casi toda España. Porque las falda boho siempre le dan ese toque tan chic a cualquier estilismo, y celebrities como Sara Carbonero son gran amantes de este tendencia en cualquier época del año. Mientras esperamos que María vuelva a Madrid, nosotras nos quedamos con sus estilismos de vacaciones en el norte.

María Pombo con falda boho. @martapombo

Porque si el otro día nos enamoraba con los jeans que adoran las chicas más pijas, hoy lo hace con esta falda boho perfecta para septiembre.