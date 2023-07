Las chicas que más saben de moda (como Sara Baceiredo) se han enamorado de este conjunto rosa de Mango

Seguimos en el modo Barbie, no lo vamos a negar. Y nadie nos va a sacar de ahí. Cuando aún no nos hemos recuperado de la premier de anoche en Madrid con María Pombo o Carmen Lomana, ha llegado Sara Baceiredo desde sus vacaciones en Copenhague para volvernos a recordar que los looks rosa son la tendencia del momento, y lo mejor de todo es que es un color que favorece tanto a chicas rubias como a morenas. Y esta conjunto de Mango que ya es viral nos lo ha dejado claro. Se lo vimos hace unos días aAlba Díaz y ahora es Sara Baceiredo la que ha caído rendido. Sí, la misma influencer que ya consiguió agotar las cuñas azules más originales de la nueva colección de Mango y que ahora estamos seguras que también lo hará con este conjunto tan tendencia Barbiecore, perfecto para este jueves de estreno de la película. Eso sí, se nota que Sara Baceiredo no está en España, por eso de poderse poner chaqueta, que aquí con 40 grados en Madrid, sería imposible.

La tendencia ‘barbiecore’ también ha llegado a las uñas, pues son muchas las influencers y celebrities, como Jennifer López, que han querido lucir una manicura ombré o degradada en tonos rosas y morados, creando un efecto óptico muy original y diferente que no ha pasado desapercibido. Pero si no quieres arriesgarte a llevar un ‘total pink’ de pies a cabeza, siempre puedes optar por lucir ciertos accesorios en tonos rosas y combinarlo con prendas más básicas y en tonos neutros. Y ahora nosotras necesitamos este conjunto rosa de Mango para vivir en él.

Top crop vaquero, de Mango (25,99 euros)

Minifalda vaquera botones, de Mango (25,99 euros)

Minifalda denim. Mango

Un conjunto de Mango que Sara ha combinado con un mini bolso de Dior, y aunque no sabemos con que zapatos los ha lucido, podría ser con unas sandalias planas, zapatillas, botas o unas alpargatas de cuña.