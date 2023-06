El vestido más sexy de las rebajas de Zara es este de encaje que Violeta Mangriñán ha estrenado con las sandalias imposibles de Mango

Las segundas rebajas de Zara ya están aquí y Violeta Mangriñán que es la más lista de la clase, ya se ha hecho con este vestido de encaje de Zara antes que se agote. Y como buena creadora de contenido de lo ha estrenado en un viaje de influencers a Ibiza. Porque vestidos del verano hay muchos, y de rebajas más, pero ninguno tan sexy y con transparencias como este de encaje negro que no está hecho para chicas clásicas. Si no para chicas que se arriesgan con la moda y que les gusta ir siempre en tendencia como hace Violeta Mangriñán. Porque aunque sigamos con las noticias más importantes de la semana, como el adiós de Carmen Sevilla, todo un icono de moda, o de los looks de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en 'El Hormiguero', no nos podemos olvidar que ya han comenzado las segundas rebajas de Zara. Y antes de que se agote por completo necesitamos el vestido de encaje y transparencias de Violeta.

Porque aunque en verano siempre apostemos por colores más claros, los vestidos negros siguen siendo perfectos para las noches eternas de verano, y más para una cena en Ibiza como ha hecho la influencer. Las prendas de encaje aparecieron sin cesar en las propuestas de las firmas sobre las pasarelas y ahora, se convierten también en protagonistas de las alfombras rojas durante la noche y se erigen también como una tendencia que seguir en looks del día a día, palabra de expertas en moda como Violeta Mangriñán.

Vestido largo encaje, de Zara (rebajado a 17,99 euros)

vestido encaje. Zara

Un vestido largo confeccionado en encaje suave con escote redondo y tirantes finos ajustables que ya está arrasando en las rebajas de Zara y todo por culpa del 'efecto Violeta'.