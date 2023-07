Por culpa de Alba Díaz nos hemos ido directas a Zara a comprarnos esta maravilla de corsé desflecado

Porque para ser influencer no solo hace falta vestir bien, Alba Díaz y su madre, Vicky Martín Berrocal, son el claro ejemplo de que también se pueden influenciar con valores, mensajes positivos y mucho buen rollo. Y ellas lo hacen a diario a través de sus Stories de Instagram, pero también nos crean muchas necesidades de moda y esta vez ha sido Alba la que nos ha hecho irnos directas de compras a por el top de estilo corsé de la nueva colección de Zara. Aunque tenemos que decir que las echamos en falta ayer en la premier de Barbie en Madrid porque seguro que nos habrían maravillado con sus estilismos. No tenemos ninguna duda. Pero a falta de look Barbie, nos quedamos con este corsé de Zara que visto en web no nos había dicho nada pero con el que Alba Díaz nos acaba de crear una gran necesidad de moda.

Porque los corsés se han impuesto a golpe de redes sociales y se han repetido hasta la saciedad en las propuestas de las pasarelas y también en los looks para este verano 2023. Aunque no es una de las prendas más sencillas de combinar, existen ciertos trucos y looks que nunca fallan. Toma nota sobre cómo llevarlo con esta lookazo de Alba Díaz. Si bien parecían haber quedado obsoletos desde que se abandonaran por completo allá por los años 50, cuando la silueta New Look de Dior y las cinturas mínimas perdieron importancia, el corsé nunca se ha ido del todo, especialmente después de que en 1970 Vivienne Westwood los recuperara y cambiara por completo su significado proponiéndolos como prenda exterior.

ZW bustier asimétrico desflecado, de Zara (29,95 euros)

Corsé desflecado. Zara

Y Alba Díaz ha estrenado este bustier palabra de honor de nueva colección de Zara con bolsillo en delantero, acabados desflecados y bajo asimétrico con cierre lateral con cremallera . Ella lo ha combinando con shorts denim, y se ha olvidado de sus zapatillas de confianza por estas alpargatas de cuña altas.