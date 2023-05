¡Beauty Alert! La manicura ombré o degradada serán las estrellas este verano

Cada temporada surgen nuevas tendencias de moda y calzado, como por ejemplo los vestidos de crochet, que tan de moda están y es que combinan con absolutamente todo, pudiendo llevarse tanto para la playa junto con un bañador de corte ‘cut out’ -una de las tendencias más virales de la temporada-, que ya puedes encontrar en tiendas, en calzado hemos visto como las sandalias de tiras de estilo romano vuelven pisando fuerte este verano y es que no hay calzado más cómodo, elegante y versátil, ya que combinan con todo, desde los vestidos más clásicos hasta con bermudas para ir a trabajar. Y es que, al igual que nuestras firmas de moda lanzan al mercado sus propuestas cada temporada, son muchas las tendencias que surgen en cuanto a manicura se refiere, ya no solo en cuanto a la forma de la uña, si no también en colores neutros. Ya vimos hace unos meses que la tendencia era llevar uñas cortas y en tonos neutros pero, sin embargo, con la llegada de la primavera, hemos detectado que las uñas en tono limón, magenta y verde menta están a la moda y es que son tonos que van con todo y favorecen el moreno de nuestra piel, como también lo hace la manicura ombré o degradada, que promete convertirse en viral esta temporada.

Y es que, para todas aquellas personas que les guste experimentar y hacer nuevos diseños, sin duda, la ‘naked glitter’ fue imprescindible durante los meses de invierno, que no es más que la aplicación de un esmalte de uñas con brillos para darle ese toque elegante y especial a la uña, elevando así cualquier look. Otra de las tendencias más fáciles de hacer en casa y que causaron mucha expectación fue la manicura americana, que consiste en una variación de la manicura francesa, en la que primero se hace la línea blanca y luego el esmalte base, lo que hace que el resultado sea más natural. Lo mismo pasa con la manicura ombré o degradada, pues se ha hecho tan famosa que son muchas las influencers y celebrities, entre ellas Jennifer López, quien las ha llevado en numerosas ocasiones. ¿En qué consiste la manicura ombré o degradada? Se trata de una degradación del color, variando su tonalidad o introduciendo nuevos colores y solo se necesita mucha paciencia y una esponja de maquillaje para conseguir un degradado excepcional.

Aplica primero una capa base uniforme y, con una esponja de maquillaje, y pon de forma horizontal sobre la esponja el color más claro y, seguidamente, el más oscuro. Presiona la esponja sobre la uña a fin de que los colores se mezclen, creando ese efecto ombré. Cuando esté seco, aplica un top coat.

Esmalte azul eléctrico, de Opi (9,95 €)

Esmalte azul eléctrico Opi

Esmalte rosa, de Opi (9,94 €)

Esmalte rosa Opi

Se trata de una manicura de lo más sencilla y llamativa que no dejarás usar esta primavera y verano.