Las chicas que veranean en el norte van a copiarle el look a María Pombo son sandalias planas de Mango

María Pombo empieza sus vacaciones de cada verano en Cantabria, y aunque nosotras obviamente nos hemos fijado en su look para veranear en el norte, los usuarios de Instagram se han fijado en otra cosa. En una historia publicada por Marta Pombo en su cuenta de Instagram, se pueden ver a las hermanas con sus notas preparadas, y si uno presta mucha atención, como hizo la cuenta 'Salseología' (@salseología) en Instagram, se puede apreciar lo que anotaron en ellas. Según esta cuenta, María Pombo habría filtrado sin querer una crisis matrimonial con Pablo Castellano como ya le pasó en 'La Resitencia' con el embarazo de Vega. Aunque hay que dejar claro que esta vez habría sido culpa de Marta y no de María Pombo. Pero salseo a un laso, nosotras nos hemos fijado en su look perfecto para veranear en el norte y más concretamente en sus sandalias de piel y tachuelas de Mango.

Porque las chicas que veranean en el norte tienen claro que tienen que estar preparadas para el frío y la lluvia, nada que ver con la eterna ola de calor que estamos teniendo este verano tanto en Madrid como en el sur de España. Por eso María Pombo se ha ido preparada y como nos enseñaba mientras hacía su maleta de vacaciones, lo tiene todo listo para no pasar frío. Para llegar a Cantabria ha lucido una shorts denim, una camisa de lino negra y unas sandalias planas de piel con tachuelas de Mango.

María Pombo con sandalias de Mango. @mariapombo

Sandalias piel tachuelas, de Mango (49,99 euros)

Un look de esos que le vamos a copiar para hacer nuestra maleta de vacaciones al norte o cuando llegue septiembre en Madrid.