Los coleteros maximalistas más al estilo portugués y económicos los hemos encontrado en Zara Kids

Debemos decir que hemos aprendido mucho de moda con las influencers portuguesas. Y es que nos hemos unido a las tendencias de llenar nuestro vestidor con prendas de colores, mezclar en un mismo look hasta dos o tres estampados distintos u obsesionarnos con las bailarinas o merceditas (con o sin calcetines). Pues bien, dejando un poco atrás las prendas de vestir, los accesorios de pelo son unos de los detalles que elevan los outfits de todas las portuguesas. Sobre todo, lo han demostrado asistiendo como invitadas a los desfiles de la Semana de la Moda de Copenhague, donde se ha hablado mucho sobre sus coleteros maximalistas. Asimismo, también debemos hacer una pequeña mención a la fiebre por las pinzas de flores, que han ocupado un lugar en nuestro tocador. Indiscutiblemente, hemos visto coleteros XL en forma de corazón, de flor, con volantes o repletos de colores. Lo que más les va a interesar a las chicas que aman este estilo es saber que pueden encontrar los más similares y económicos en Zara Kids por menos de 6 euros. Este complemento está empezando a ser incluido en todos los estilismos de las influencers y celebrities españolas y los vamos a seguir llevando en la próxima temporada. Es más, ya lo predijo Patou en su colección de primavera-verano 2024, en la que llamó la atención con sus coleteros súper grandes de distintos colores y estampados.

Si hablamos de coleteros, en Zara Kids encontrarás los más adecuados al estilo portugués para combinar con tus looks más divertidos y creativos. Estamos hablando desde aquellos más ponibles en colores neutros hasta los más extravagantes y maximalistas en varios estampados: de cuadros o de líneas de colores llamativos y opuestos. Sin ninguna duda, son los accesorios de pelo perfectos para empezar a alegrar nuestros días de buen tiempo y sol. De esta manera, es imposible no sentirnos cómodas y alegres con nuestro look. Asimismo, lo que más estamos viendo durante esta temporada son los lazos con un estilo coquette. Y es que la influencia de la moda portuguesa también se identifica con estos detalles románticos tanto en las prendas como en los complementos. También, tal y como acabamos de comentar, las pinzas de flores también son ideales para lucir en nuestra melena, tanto de colores como de efecto denim.

Coleteros estampados, de Zara Kids (6 euros)

Coleteros de rayas, de Zara Kids (6 euros)

Coletero con lazo, de Zara Kids (6 euros)

Pinza de flor roja, de Zara Kids (6 euros)

Pinza de flor denim, de Zara Kids (6 euros)

Indiscutiblemente, Zara Kids ha conseguido que nos unamos a los accesorios de pelo más al estilo portugués para elevar todos nuestros outfits.