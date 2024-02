Todas las tendencias que nos ha dejado la Copenhagen Fashion Week 2024 y que vamos a copiar esta primavera

Tras vivir una semana intensa de desfiles en la Alta Costura de París de las firmas de lujo más prestigiosas, hemos seguido pendientes de todas las novedades que nos han presentado las firmas escandinavas en la Semana de la Moda de Copenhague. Si Chanel ya nos ha dejado claro que el estilo coquette será uno de los más llevados en 2024 o Fendi con su apuesta por el minimalismo, marcas como Rotate o Skall Studio tienen claro que la simplicidad del diseño de las prendas y sus patrones relajados son los que más vamos a desear en el streetstyle. La Copenhagen Fashion Week ha tenido lugar desde el 29 de enero hasta el 2 de febrero y cada vez más se está convirtiendo en una de las pasarelas más deseadas por las editoras de moda. Cada una de las propuestas estilísticas reflejan el estilo que tanto han puesto de moda las influencers y celebrities nórdicas, como Matilda Djerf, Emili Sindlev o Pernil Teisbaek. Prendas básicas, colores neutros y estructuras fluidas y desenfadadas. No obstante, existe una microtendencia caracterizada por lucir estampados llamativos y mezclar colores de una forma muy peculiar. Sin ir más lejos, estamos hablando de la manera de vestir que en estos momentos es tan viral por las influencers portuguesas, las aprendices de las danesas y suecas.

La Semana de la Moda de Copenhague es una de las más funcionales para inspirarnos a la hora de elegir un look diario en la próxima temporada de primavera (o, incluso, para salir de fiesta). Aeron Studio pone atención a las prendas fluidas y atemporales, como las gabardinas protagonizadas por los colores pasteles y neutros. Asimismo Skall Studio recoge la idea de la técnica de nido de abeja para confeccionar un repertorio de prendas versátiles, pero, sobre todo, la veremos tanto en tops sin mangas como en vestidos. También, Remain sigue insistiendo que las transparencias son la tendencia que más está gustando tanto a las expertas en moda como a las firmas de lujo y, en especial, lo veremos en los vestidos maxi. La moda de no pants es una que en estos momentos han invadido no solamente las pasarelas, sino que también las calles. Pues bien, Love Child 1979 sigue la propuesta que ya empezó Miu Miu y sigue proponiendo los shorts muy cortos (o las braguitas) combinadas con prendas básicas y ejecutivas. El momento festivo viene de la mano de Rotate, una de las firmas nórdicas más conocidas a nivel mundial. Y es que nos han demostrado que en primavera vamos a seguir apostando por los corsés satinados y distintas piezas de este tejido. Helmstedt y TG Botanical optan por una influencia más revolucionaria y acorde con las tendencias actuales, como la primera con los lazos y la segunda con los sujetadores como tops.

1. Gabardinas en colores pasteles, por Aeron Studio

Desfile AW 2024. @aeronstudio

2. Nido de abeja, por Skall Studio

Desfile AW 2024. @skallstudio

3. Vestidos con transparencias, por Remain

Desfile FW 2024. @remainbirgerchristensen

4. Love Child 1979

Desfile AW 2024. @gestuz

5. Corsés, por Rotate

Desfile FW 2024. @rotatebirgerchristensen

6. Lazos, por Helmstedt

Desfile FW 2024. @helmstedt_

7. Sujetadores como tops, por TG Botanical

Desfile SS 2024. @tg.botanical

