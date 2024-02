Hemos encontrado en Mango las bailarinas rojas que parecen de lujo pero solo cuestan 40 euros

No nos cansaremos de decir que las bailarinas son el nuevo básico de fondo de armario. Sí, querida lectora, estamos hablando de aquel calzado que llevamos en 2010 hasta la saciedad y que pensábamos que no íbamos a volver a utilizarlo. Lo cierto es que temporadas atrás no nos podíamos imaginar combinar las bailarinas (merceditas o manoletinas) de ninguna de las maneras. Pero, atención, porque esta vez han vuelto no solamente para acompañarnos estos meses de invierno, pues lleva siendo el centro de atención desde el verano anterior. Miu Miu tiene la culpa de que todos nos obsesionemos con este calzado a partir de la presentación de su colección de otoño-invierno 2022 en la Semana de la Moda. Después fueron otras firmas de lujo que nos mostraron sus distintas propuestas. Desde el último lanzamiento de Fendi en su colección de primavera-verano 2024 en marrón de efecto cuero hasta la versión en rejilla de Maison Alaïa que después tuvimos en versión low cost en Zara. Y, secreto de experta en moda, ahora tienes el dupe perfecto en Mango. Dicha marca catalana es la reina por excelencia de lanzar modelos inspirados en las prendas y accesorios que en cada temporada lanzan todas las firmas de lujo. Es por ello que nosotras hemos estado atentas de encontrar la última novedad (y obsesión) que ya está disponible en Mango y que podría estar en cualquier desfile de Valentino.

Mango ha lanzado las bailarinas que toda editora de moda va a utilizar hasta la saciedad tanto en primavera como en verano. E, incluso estos meses de invierno combinadas con calcetines. Nos referimos al modelo satinado en rojo con doble cinta con tachuelas y lazo. Indiscutiblemente, tiene una estética que inspira al lujo que diseña Valentino y nos recuerda a las clásicas (y queridísimas) sandalias de tacón conocidas como Rockstud. Además, tiene todos los detalles en tendencia que se lucen esta temporada, como el color ojo o el lazo al estilo coquette. Lo que más nos gusta de nuestras marcas españolas low cost es que nos acercan las directrices impuestas por el lujo a unos precios asequibles, como estas bailarinas que todas podemos tener en nuestro armario por menos de 40 euros. La manera de combinarla es tan sencilla como rápida, pues puedes optar por el uniforme clásico de vaqueros de madre con camisa y blazer o por un vestido y calcetines de lana como ya hacen las influencers portuguesas y nórdicas.

Bailarinas satinadas con tachuelas, de Mango (39,99€)

Estas bailarinas satinadas con tachuelas de Mango son el nuevo must have que necesitas para convertirte en la chica más moderna de tu grupo de amigas.