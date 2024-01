Olvídate del minimalismo, las joyas XXL son la gran tendencia de la temporada

A la hora de escoger un buen look, en la mayoría de las ocasiones tendemos a pensar en las prendas estrella con las que conseguiremos que nuestro look no pase desapercibido. Por ejemplo, de cara al invierno, las prendas que no nos pueden faltar con un buen jersey de lana en un color neutro como negro o gris, así como un jersey llamativo como el de Amelia Bono en morado y rojo (si tu estilo es más original y ecléctico). En cuanto a partes de abajo, un pantalón de pinza o un pantalón vaquero de corte recto, así como una falda midi son los más básicos que todas las amantes de la moda debemos tener en nuestro armario. Seguramente en tu día a día y para ir a la oficina optes por lucir prendas sencillas, básicas y muy clásicas, como todas estas prendas que te hemos mencionado. Sin embargo, puede que llegues a cansarte de esta 'monotonía', por lo que te proponemos que complementes tus looks más básicos con accesorios. Si bien es cierto que durante muchos años las joyas minimalistas (aquellas sencillas en colores neutros) han sido las que han predominado en nuestro joyero, esta temporada vuelven pisando fuerte las joyas XXL.

¿Cómo llevar joyas XXL en nuestro día a día? En tiendas podemos encontrar este tipo de joyas, desde pendientes muy largos hasta anillos dorados con piedras de colores, pasando por maxi collares de perlas y brazaletes anchos. Por ello, puedes escoger el que más vaya acorde a tu gusto y personalidad y combinarlo con prendas sencillas. Por ejemplo, para un día de oficina, apuesta por un conjunto de traje de pantalón y chaqueta azul marino y combínalo con una sencilla camisa de rayas celeste y blanca. Como toque final, añade unos maxi pendientes en color dorado y un anillo de piedra. Para crear un look de noche, aprovecha tu 'little black dress' para añadir un toque diferente con un maxi collar de colores. Sin más, te enseñamos algunas de las joyas XXL que pasarán a ser un imprescindible en todos nuestros looks,

Pendientes dorados con abalorios, de Parfois (19.99 euros)

Pendientes dorados Parfois

Pendientes maxi fantasía, de Parfois (12.99 euros)

Pendientes maxi fantasía Parfois

Anillo con piedras, de Parfois (6.99 euros)

Anillo con piedras Parfois

Pendientes Cacique, de Dosprimeras (55,00 euros)

Pendientes cacique Dosprimeras

Anillo Órbita, de Dosprimeras (79,00 euros)

Anillo órbita Dosprimeras

Pendientes flores abalorios, de Zara (9,99 euros)

Pendientes flores abalorios Zara

Collar doble maxi perlas, de Zara (9,99 euros)

Collar doble maxi perlas Zara

Estas son algunas joyas XL que puedes encontrar actualmente en tiendas (y rebajadas).